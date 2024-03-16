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الراشي والمرتشي في النار!

3/16/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن «الرشوة» تنتشر انتشارا خطيرا في الكثير من المجتمعات وبمختلف الأوقات والظروف. والراشي هو إنسان ضعيف الإيمان سقط في مستنقع خطر شيطاني قد لا يستطيع الخروج منه.
وتعريف الرشوة هي: كل ما يدفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل (الفتح 221/5)، فالرشوة إذن كل ما يدفعه المرء ليتوصل إلى ما لا يحل له.
وتحريم الرشوة له دلائل في القرآن الكريم والسُنة النبوية الشريفة،
فقد قال الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) البقرة/ 188،
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء - 29.
كما أن هناك دلائل أخرى على تحريم الرشوة في السنة النبوية، فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» - الترمذي.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها». الجامع لأحكام القرآن 6/ 183.
ونتطرق إلى تعريف «الراشي والمرتشي والرائش» على النحو التالي:
الراشي: هو من يعطي الذي يعينه على الباطل.
المرتشي: الآخذ.
الرائش: الذي يسعى بينهما ليستزيد لهذا وينتقص لهذا.
وليعلم الجميع أن الراشي والمرتشي ملعونان، وأن الساعي بينهما ملعون أيضا، وهي المال الحرام الذي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم آكله «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به».
فالرشوة إذن ظلم واعتداء على حقوق الناس وإهانة للضعفاء من الناس، والرشوة ليست من أخلاق المسلم، بل هي كما جاء في القرآن الكريم: عن أخلاق اليهود، كما قال تعالى: (سماعون للكذب أكالون للسحت). سورة المائدة: 42.
فالقــلق النفسي والاضطراب الحسي الذي يعيشه المرتشي والراشي عقاب وجزاء دنيوي، فقد حرم العلماء والتابعون الرشوة بجميع أشكالها وصورها.
وآخر المطاف أن الرشوة من أعظم الذنوب بل هي من أكبر الكبائر، ولها أضرار بالدنيا، فهي تدمر الفرد والمجتمع وتفشي فيه الفساد وتبعد أفراده عن الله، فيتيهون في هذه الحياة الصاخبة ويتخبطون كما يتخبط الشيطان الرجيم.
أخيرا، أتمنى لك أخي المسلم أن يبعد الله عنك ما حرمه الله ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لتعيش سعيدا في دنياك وتنال رضا الله تعالى، ولتفتح لك أبواب الجنة في الآخرة، وأن تكون فردا صالحا في وطنك العزيز، فالكويت ليست للبيع والشراء.
حـــفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت ظل قيادة صــاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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