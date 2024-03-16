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قمة متجددة في ربع النهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد

3/16/2024 2:38:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - وضعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، حامل اللقب مانشستر سيتي، في مواجهة متكررة مع ريال مدريد.
وكان مانشستر سيتي قد تخطى ريال مدريد في نصف نهائي الموسم الماضي بنتيجة إجمالية بلغت 5-1، قبل أن يتفوق على إنتر ميلان 1-0 في المباراة النهائية بمدينة أسطنبول.
وفي الموسم 2021-2022، تمكن ريال مدريد من قلب الطاولة على مانشستر سيتي في نصف النهائي، قبل أن يحرز لقبه الرابع عشر في تاريخه على حساب ليفربول.
وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.
وتقام مباريات ربع النهائي في 9-10 و16-17 نيسان (أبريل) ونصف النهائي في 30 نيسان (أبريل)-الأول من أيار (مايو)، و7-8 أيار (مايو).
ويحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية السبت 1 حزيران (يونيو).
وسحبت أيضاً قرعة الدور نصف النهائي التي أسفرت عن وضع ريال مدريد أو سيتي ضد الفائز من مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ.
ولم تكن مواجهة الموسم الماضي الأولى بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، إذ وقعا معاً في دور المجموعات موسم 2012-2013 حين كان سيتي في بداية صعوده مع ملاكه الإماراتيين، وفاز ريال 3-2 ذهاباً ثم تعادلا 1-1.
واصطدما بعدها في نصف نهائي الموسم 2015-2016 حين فاز ريال 1-0 بمجموع المباراتين، ومرة أخرى في ثمن نهائي الموسم 2019-2020 وفاز سيتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1، ثم نصف نهائي الموسم 2021-2022 حين حقق ريال "ريمونتادا" رائعة إياباً في الوقت القاتل وفاز 3-1 بعد التمديد بفضل ثنائية البرازيلي رودريجو وهدف الفرنسي كريم بنزيمة، معوضاً خسارته ذهاباً خارج الديار 3-4.
وعلّق مدير الكرة في سيتي الإسباني تشيكي بيجيريستاين على مواجهة ريال للموسم الثالث توالياً، قائلاً "نحن نتواجه معهم لمرات عدة في المواسم القليلة الماضية. جميعنا نتذكر حين تغلبنا عليهم في نصف النهائي العام الماضي. كان أمراً رائعاً".
وتابع "عندما واجهناهم الموسم الماضي على أرضنا في الإياب، قدمنا أداء راقياً، راقياً جداً. نحن نعلم مدى قوتهم. إنهم يتصدرون الدوري الإسباني. يملكون لاعبين جيدين ويلعبون كرة جيدة ويملكون أحد أفضل اللاعبين في العالم" في إشارة إلى الإنجليزي جود بيلينجهام.
وفي ردّه على سؤال حول قدرة سيتي على الاحتفاظ باللقب، أجاب لاعب برشلونة السابق "لمَ لا؟ نحن نقوم بعمل جيد في هذه المسابقة ونفوز بمبارياتنا. نحن أقوياء ذهنياً وثقتنا مرتفعة جداً".
وقال نجم ريال السابق إميليو بوتراجينيو الذي يشغل منصب مدير العلاقات المؤسساتية في النادي، لشبكة "موفيستار+" الإسبانية "إنهم (سيتي) الأبطال ونعرف بعضنا تماماً، بالتالي لا أحتاج إلى تفسير مزايا سيتي. تنتظرنا مباراتان رائعتان".
وبعدما بلغ ربع النهائي لأول مرة منذ 2020 حين خسر 2-8 أمام بايرن في مباراة أقيمت في لشبونة بسبب تداعيات فيروس كورونا، يعود برشلونة في مواجهته مع باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي الى ذكريات الـ"ريمونتادا" التاريخية في ثمن النهائي العام 2017 حين فاز الفريق الفرنسي ذهاباً على أرضه 4-0 قبل أن يقلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه إياباً بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار اللذين انتقلا لاحقاً للعب في "بارك دي برانس".
وعاد الفريقان للتواجه في ثمن النهائي العام 2021 وخرج حينها سان جيرمان منتصراً من كاتالونيا 4-1 قبل التعادل إياباً 1-1.
وتحمل المواجهة نكهة خاصة إضافية إذ تجمع مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بزميله ومدربه السابق في برشلونة لويس أنريكي الذي قاد العملاق الكاتالوني إلى لقبه الخامس والأخير في المسابقة القارية العام 2015.
وكان حينها الموسم الأخير لتشافي كلاعب في "كامب نو" قبل الانتقال للعب مع السد القطري الذي بات مدربه العام 2019.
وتوقّع نائب رئيس برشلونة رافايل يوستي في حديث لـ"موفيستار+" أن "تكون مواجهة رائعة. يملك باريس سان جيرمان فريقا شابا ومدربا نعرفه تماما. لكننا نملك أيضا فريقا رائعاً وسيساعدنا ذلك على التأهل".
وسيكون آرسنال الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، أمام مهمة ثأرية ضد بايرن ميونيخ الذي أقصى النادي اللندني في آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية باكتساحه 10-2 بمجموعة مباراتي ثمن النهائي العام 2017.
ويعود هداف بايرن الجديد الإنجليزي هاري كاين الى شمال لندن حيث دافع عن ألوان الغريم توتنهام من 2009 حتى 2023 بعدما مر بأرسنال بالذات خلال بدايته في الفرق العمرية بين 2001 و2002.
ويشعر إيدو، المدير الرياضي في نادي آرسنال، أن المواجهة أمام بايرن، ستكون "جميلة" بين فريقين كبيرين.
ويعتقد إيدو، أن مستوى آرسنال راهنا، يمنجه الثقة لمواصلة التقدم على الصعيد القاري أمام خصم صعب.
وقال إيدو في تصريحات لموقع آرسنال: "إنها مواجهة جميلة. سنلعب ضد فريق يتمتع بخبرة كبيرة في المنافسة واللاعبون الذين يمتلكونه مذهلون، لكن لدينا زخم جيد. نحن متحمسون حقًا لمواجهتهم ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا المضي قدمًا".
وأضاف: "الطريقة التي يؤدي بها اللاعبون والفريق مثيرة للغاية. نلعب بأفضل ما لدينا في الوقت الحالي، لذلك دعونا نواصل اللعب بالطريقة التي نلعب بها ونرى إلى أي مدى يمكننا الذهاب".
وتابع: "إنه لشرف لي أن أكون هنا. هناك الكثير من الأندية الكبيرة هنا، لذا يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمواصلة المنافسة. إنها مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيكون هناك الكثير من اللاعبين الرائعين في الملعب، وأنا متأكد من أنها ستكون أجواء رائعة في كلا الملعبين. سنبذل قصارى جهدنا ونحاول بذل كل ما في وسعنا للوصول إلى المرحلة التالية".
وسُئل إيدو عما إذا كان بإمكان آرسنال المضي قدمًا ورفع الكأس الشهيرة لأول مرة، مع انتظار ريال مدريد أو مانشستر سيتي في نصف النهائي إذا تمكنا من تجاوز بايرن. وقال مبتسما: "لم لا؟ علينا أن نحلم بسبب الطريقة التي نلعب بها ونؤدي بها والزخم الذي نتمتع به في الوقت الحالي، هذا هو الوضع الذي يجب أن نكون فيه دائمًا بسبب مكانة النادي، ويبدو أننا عدنا إلى حيث ننتمي".
وستكون المواجهة الأخيرة في ربع النهائي مفتوحة بين أتلتيكو الذي أقصى إنتر وصيف بطل الموسم الماضي من ثمن النهائي، ودورتموند الألماني الذي يبقى من دون فوز في هذا الدور في ثلاث محاولات، وتحديداً منذ تخطيه ملقة الإسباني موسم 2012-2013 في طريقه لخسارة النهائي أمام مواطنه وغريمه بايرن (1-2).
وبعد مواجهة قارية أولى بينهما الموسم 1965-1966 في ربع نهائي كأس الكؤوس حيث فاز دورتموند 2-1 بمجموع المباراتين، التقى الفريقان مرتين في دوري الأبطال.
الأولى كانت في الموسم 1996-1997 خلال دور المجموعات حين فاز الفريق الألماني 1-0 ثم خسر 1-2 في مشوار قاده إلى إحراز اللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي، والثانية موسم 2018-2019 في دور المجموعات حين تبادلا الفوز (4-0 لدورتموند و2-0 لأتلتيكو).
وقال مدرب دورتموند إدين ترزيتش في مؤتمر صحفي "نتطلع لرحلتنا إلى مدريد"، محدداً هدف فريقه بالفوز على أتلتيكو في العاصمة الإسبانية "قبل عودتنا إلى ملعبنا حيث نريد اختبار أمسية ساحرة في دورتموند".-(وكالات)

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