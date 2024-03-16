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أبو الرب تتأهل لأولمبياد باريس 2024 (صور)

3/16/2024 2:38:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو للتايكواندو راما أبو الرب(وزن فوق 67 كغم) اليوم إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزها في الدور نصف النهائي على اللاعبة اللبنانية ورد سليمان 2-0 في التصفيات الآسيوية المقامة في ‏مدينة تآيان الصينية‏.

وكانت أبو الرب قد وصلت للدور نصف النهائي بعد فوزها على اللاعبة الهندية ماريا مارجريت 2-0، ولم تكن بحاجة لخوض المباراة النهائية للتأهل.








ليصبح عدد لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، 4 لاعبين لأول مرة في تاريخه وهم راما ابو الرب وجوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى.

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