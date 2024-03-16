أبو الرب تتأهل لأولمبياد باريس 2024 (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو للتايكواندو راما أبو الرب(وزن فوق 67 كغم) اليوم إلى أولمبياد باريس 2024، بعد فوزها في الدور نصف النهائي على اللاعبة اللبنانية ورد سليمان
2-0 في التصفيات الآسيوية المقامة في مدينة تآيان الصينية.
وكانت أبو الرب قد وصلت للدور نصف النهائي بعد فوزها على اللاعبة الهندية ماريا مارجريت 2-0، ولم تكن بحاجة لخوض المباراة النهائية للتأهل.
ليصبح عدد لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، 4 لاعبين لأول مرة في تاريخه وهم راما ابو الرب وجوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى.
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