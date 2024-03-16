حسن الهيدوس قائد قطر يعتزل اللعب دولياً (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس ولاعب فريق السد القطري، الإعتزال دولياً عن عمرٍ يناهز ال33 عاماً.
ويعتبر الهيدوس واحداً من أفضل لاعبي الكرة القطريّة عبر تاريخها، وكان قد توّج في لقبّين لكأس آسيا مع العنابي كان آخرها امام الاردن في النسخة الماضية على اراضي قطر
وولد الهيدوس عام 1990 واستهل مشواره الرياضي بالانضمام لأكاديمية السد، ثم أصبح في مركز المهاجم بالفريق وأحرز مع السد لقب دوري أبطل آسيا 2011 والمركز الثالث في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري القطري ولقب الكأس.
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