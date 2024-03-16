حسن الهيدوس قائد قطر يعتزل اللعب دولياً (فيديو)



ويعتبر الهيدوس واحداً من أفضل لاعبي الكرة القطريّة عبر تاريخها، وكان قد توّج في لقبّين لكأس آسيا مع العنابي كان آخرها امام الاردن في النسخة الماضية على اراضي قطر



وولد الهيدوس عام 1990 واستهل مشواره الرياضي بالانضمام لأكاديمية السد، ثم أصبح في مركز المهاجم بالفريق وأحرز مع السد لقب دوري أبطل آسيا 2011 والمركز الثالث في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري القطري ولقب الكأس.