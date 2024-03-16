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البليهي يكشف عن طريقته في استفزاز ميسي ورونالدو

3/16/2024 2:38:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، عن تفاصيل المواجهات المثيرة مع النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين دخل في مشادات معهما في مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022، وكذلك في عدة مناسبات مع رونالدو بعد انضمامه إلى نادي النصر.
في حديثه عن تجربته معما، قال البليهي خلال برنامج "رامز جاب من الآخر" على شبكة "إم بي سي": "أتعامل بحكمة مع رونالدو وميسي خلال المباريات، حيث أقول لرونالدو إن ميسي هو الأفضل والعكس صحيح أثناء اللعب ضده".


وأضاف: "بالنسبة لأفضل مهاجم في الدوري السعودي، أعتقد أن عبد الرزاق حمد الله من الاتحاد هو الأفضل، وهو أفضل من كريم بنزيما لاعب الاتحاد وأندرسون تاليسكا لاعب النصر".

ويُذكر أن البليهي كان قد دخل في شجار مع عبد الرزاق حمد الله خلال مباراة الهلال والاتحاد، وتسبب في طرده بعد تدخل عنيف من الخلف على حمد الله.

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