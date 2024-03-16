البليهي يكشف عن طريقته في استفزاز ميسي ورونالدو

MENAFN - Alghad Newspaper)في حديثه عن تجربته معما، قال البليهي خلال برنامج "رامز جاب من الآخر" على شبكة "إم بي سي": "أتعامل بحكمة مع رونالدو وميسي خلال المباريات، حيث أقول لرونالدو إن ميسي هو الأفضل والعكس صحيح أثناء اللعب ضده".



وأضاف: "بالنسبة لأفضل مهاجم في الدوري السعودي، أعتقد أن عبد الرزاق حمد الله من الاتحاد هو الأفضل، وهو أفضل من كريم بنزيما لاعب الاتحاد وأندرسون تاليسكا لاعب النصر".



ويُذكر أن البليهي كان قد دخل في شجار مع عبد الرزاق حمد الله خلال مباراة الهلال والاتحاد، وتسبب في طرده بعد تدخل عنيف من الخلف على حمد الله.