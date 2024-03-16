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عموتة يستدعي بني عطية وأبو زريق لقائمة النشامى لمواجهتي باكستان

3/16/2024 2:38:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الحسين عموتة، استدعاء اللاعبين نور بني عطية ومحمد أبو زريق "شرارة"، إلى قائمة النشامى لمواجهتي باكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
ويأتي قرار الاستدعاء، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة الحارس عبدالله الزعبي واللاعب أنس العوضات، خلال تدريبات النشامى، ما يعني غيابهما عن مواجهتي باكستان.
ومن المنتظر أن يلتحق الحارس نور بني عطية واللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، بتدريبات المنتخب مساء اليوم السبت 16 آذار، على أن يحتجب بني عطية عن مواجهة باكستان الأولى ليغادر أحمد جعيدي حارس مرمى المنتخب الوطني ت 23، بدلا عنه ويرافق النشامى إلى إسلام أباد.
وحسب تعليمات البطولة يتم اعتماد القائمة الأولية للاعبين قبل 7 أيام من موعد اللقاء، حيث يصبح بني عطية متاحا أمام الجهاز الفني في المباراة الثانية يوم الثلاثاء 26 الحالي، فيما يعود أحمد جعيدي إلى قائمة المنتخب الوطني تحت 23 عاما المشاركة في بطولة غرب آسيا بالسعودية.
ويواصل منتخب النشامى تحضيراته في عمان، حيث يجري مساء اليوم السبت حصة تدريبية عند الرابعة عصرا على ستاد عمان الدولي، على أن يكون الجزء الأول منها متاحا أمام حضور وتغطية وسائل الإعلام.
وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى باكستان الثلاثاء ، على أن يلتقي أصحاب الأرض عند الثانية عشرة ظهر الخميس 21 منه - بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.
ويصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

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