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رأفت علي يتولى تدريب فريق الوحدات

3/16/2024 2:38:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توصل نادي الوحدات لاتفاق مع المدرب رأفت علي لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم الأول خلال المرحلة المقبلة من الموسم الكروي الحالي.


وأنهى الوحدات تفاصيل استقطاب الجهاز الفني الجديد الذي سيقوده رأفت علي كمدير فني، وباسم فتحي كمدرب عام، ووسام حزين مدربا لحراس المرمى.
ويأتي تعيين علي مديرا فنيا للوحدات، بعد استقالة المدير الفني أمجد أبو طعيمة بسبب تردي نتائج الفريق بالدوري.


ويحتل الوحدات حاليا المركز الثالث في دوري المحترفين برصيد 31 نقطة بفارق 9 نقاط عن الحسين إربد المتصدر، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني.
وسيخوض رافت علي اختبارا صعبا في أولى مهامه مع الوحدات، عندما يلتقي مع الفيصلي في مباراة كلاسيكو الكرة الاردنية التي تجري يوم 31 الشهر الحالي.


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