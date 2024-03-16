غوارديولا يتغنى بجود بيلينغهام نجم ريال مدريد



وكان السيتي حامل اللقب فاز في نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، على ريال مدريد الذي توج باللقب 14 مرة؛ إذ تعادل الفريقان 1-1 ذهابا في مدريد وفاز سيتي إيابا في ملعب الاتحاد برباعية نظيفة.



وانضم بيلينغهام إلى الميرينغي قادما من دورتموند الألماني في يوليو/تموز الماضي مقابل نحو 103 ملايين جنيه إسترليني (112 مليون دولار) وأحرز لفريقه الحالي 20 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة في جميع المنافسات خلال هذا الموسم.



وردا على سؤال حول هداف الليغا حاليا، قال غوارديولا للصحفيين: "تأثير بيلينغهام هائل. الفريق (بسببه) مختلف عما كان عليه في الموسم الماضي. تأثيره واضح وعلينا العمل على اكتشاف ما يقوم به من أجل التصدي له".



وأضاف غوارديولا، أن "مواجهة ريال مدريد دائما تكون تحديا صعبا. لا شك في ذلك. فهو فريق استثنائي وعلى مستوى هذه البطولة يمكنه التفوق في جوانب كثيرة بفضل خبرته السابقة".



وتابع أنه "مثلما حدث في الموسم الماضي كانت هناك لحظات لصالحه ولحظات لصالحنا. وكلما نجحنا في الحفاظ على لحظات تفوقنا لمدة أطول؛ تقدمنا.

سنحاول تقديم أداء جيد في مدريد وبعد ذلك هنا وسط جمهورنا. ونفعلها ثانية".



وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع والعاشر من أبريل/نيسان المقبل بينما تقام لقاءات العودة في 16 و17 من الشهر نفسه.



وسيلتقي السيتي مع نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت، ثم يواجه أرسنال اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد المباريات الدولية.