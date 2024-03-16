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تسبب في توقّف تصوير مسلسل المعلم.. حريق يشتعل باستوديو الأهرام ويلتهم جميع المعدّات

3/16/2024 2:37:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اندلع حريق هائل في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي بمدينة الجيزة جنوب القاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 16 مارس/آذار 2024، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، اثنان من قوات الحماية المدنية، واثنان آخران من المدنيين، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تتعامل مع النيران بعد تمدّدها إلى العديد من الوحدات السكنية المجاورة للاستوديو، وهو ما تسبّب في وقف تصوير مسلسل "المعلم" إلى أجل غير مسمّى.


تفاصيل حادث حريق استوديو الأهرام
 فور اضطرام النار في المبنى، أرسلت إدارة الحماية المدنية بالجيزة 10 عربات إطفاء وخزّان مياه لمحاصرة وإخماد النيران التي تصاعدت بشكل كثيف وسط الاستوديو وعدد من العقارات المجاورة.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن عدد الضحايا أو مصابين جرّاء هذا الحادث، وقد فرضت أجهزة محافظة الجيزة وقوات الشرطة طوقاً أمنياً حول منطقة الحريق، وتم قطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن العقارات المحيطة.


من جهتها تولّت النيابة العامة التحقيق في الحادث لتحديد أسبابه، كما طلبت استجواب الشهود لكشف تفاصيل الواقعة.


الحريق يتسبب في توقف تصوير المسلسل "
 وبحسب التحريات الأولية فإنّ النيران اشتعلت في مقر تصوير مسلسل "المعلم"، الذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشات بعض القنوات الفضائية، وهو من إنتاج شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"
والعمل من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم.

كما أفادت التحريات بأنّ حريق الاستوديو امتدّ إلى بعض المعدات والديكورات الخاصة بالتصوير لعدد من مسلسلات رمضان 2024، والتي كانت موجودة في مكان اندلاع النيران، في حين لم تكشف التحرّيات إلى الآن سبب اندلاع النيران في الاستوديو.

وتسبب الحريق في وقف تصوير مسلسل "المعلم" إلى أجل غير مسمى، علماً أن الاستوديو شهد تصوير ما يزيد على 500 عمل درامي وسينمائي، من أبرزها، في السنوات الأخيرة، مسلسلات "بابا المجال"، و"الجماعة 2′′، و"بعد البداية"، و"السيدة الأولى"، و"حضرة المتهم أبي"، و"الملك فاروق".


نجوم المسلسل يُعلّقون على الحريق
 وردّاً منهم على الواقعة عبّر أبطال المسلسل عن حزنهم تجاه ما حدث، خصوصاً أنّه تسبّب في وقف التصوير، وطمأن بطل المسلسل مصطفى شعبان جمهوره بعد الحريق قائلاً: "الحمد لله الجميع بخير.. وكنا انتهينا من التصوير.. وغادرنا المكان، ولكن الحريق كبير وأتمنى السلامة للجميع".

فيما كشف محمد الشواف، مؤلف المسلسل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن توابع حادثة الاستوديو ، والذي يتم فيه تصوير العمل.

وعلق محمد الشواف قائلاً: "استوديو تصوير المسلسل اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب".


ويتم عرض العمل حالياً ضمن مسلسلات رمضان 2024 حصرياً على قناة الحياة في مواعيد مختلفة، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.


ويعدُّ الاستوديو واحداً من أعرق استوديوهات السينما في مصر، يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1944، وهو يضم 3 بلاتوهات، وصالة عرض، وأخرى للدوبلاج، ومعمل طباعة.

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