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196 مشغل بريد عامل حتى نهاية 2023

3/16/2024 2:37:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ مجموع أعداد مشغلي البريد العاملة 196 حتى نهاية عام 2023، موزعين على 183 مشغل بريد خاصا "محلي" و12 مشغل بريد خاصا "دولي" ومشغل واحد بريد عام.
ووفقا لبيان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم السبت، وبحسب الإحصائيات والمؤشرات، بلغ عدد العاملين في قطاع البريد الخاص 34 ألفا، بينما بلغ عدد المركبات العاملة في قطاع البريد الخاص 34 ألف مركبة منها 4 آلاف دراجة حتى نهاية عام 2023.

وقالت الهيئة، إن هذا العدد يعكس أهمية هذا القطاع في السوق الأردني وتأثيره الإيجابي على قطاعات العمل الأخرى في خلق وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الأردني بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل مرن.

وبينت أن سوق البريد في الأردن يتكون من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بجميع أنواعها وهما: مشغل البريد العام الذي يتمثل بشركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، بالإضافة إلى مشغل البريد الخاص الذي يعرف بحسب قانون الخدمات البريدية على أنه أي شخص ينقل بعثية بريدية خاصة مقابل أجر.

وأضافت، أنه وفقا للإطار التشريعي الذي يحكم سوق البريد في الأردن، فإنه تم إعطاء الحق الحصري لمشغل البريد العام بموجب قانون الخدمات البريدية لتقديم عدد من الخدمات البريدية التي يحظر على مشغلي البريد الخاص تقديمها، كما يشمل الإطار نظام وتعليمات إجراءات ترخيص مشغلي البريد الخاص الصادرة عن الهيئة وأي تعليمات أخرى تصدرها الهيئة بموجب أحكام قانون الخدمات البريدية ونظام ترخيص مشغلي البريد الخاص.

وأكدت أن الإطار التنظيمي لسوق البريد في الأردن يشمل: تنظيم عمل مشغل البريد العام من خلال عقد أداء يجدد سنويا يبرم بينه وبين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتتولى الهيئة صلاحية مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروطه، كما تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص، حيث يتم منح نوعين من الرخص "رخصة فئة محلي" وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وتتقاضى الهيئة ألف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها، و"رخصة فئة دولي" التي تخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وإلى خارجها، وتتقاضى الهيئة عشرة آلاف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها.

ودعت الهيئة الجهات المعنية بالمنصات الرقمية أو تطبيقات الهواتف المتنقلة المتعلقة بخدمات التوصيل البريدي، إلى مراجعتها لمتابعة إجراءات الحصول على رخصة مشغل بريد خاص، كونها الجهة المخولة بمنح ترخيص تقديم الخدمات البريدية. (بترا)

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