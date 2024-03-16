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منخفض جوي عميق يؤثر على الأردن خلال الأسبوع الحالي

3/16/2024 2:37:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة غدا الأحد، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، مع وتوقعات بهطول زخات متفرقة من الأمطار، وبخاصة مع ساعات المساء والليل.
وبحسب موقع "طقس العرب"، يؤثر على الأردن يوم الاثنين امتداد منخفض البحر الأحمر، وتكون الأحوال الجوية غير مستقرة، مع زخات أمطار في مختلف المناطق تكون رعدية بعد الظهر والعصر.

ويتوقع أن يحدث منخفض جوي وأمطار رعدية ليلاً، بحيث يتعمق منخفض جوي بارد على المملكة، وتعبر جبهة هوائية باردة تكون عالية الفعالية مع ساعات المساء والليل من يوم الاثنين.

أما الثلاثاء، فتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق وكتلة هوائية باردة يتمركز شرق سوريا (سيتم تصنيفه لاحقاً)، وتكون الأجواء باردة وعاصفة مع هطول الأمطار في مختلف المناطق بمشيئة الله.

وتكون الأجواء باردة وغالباً غائمة يوم الأربعاء، مع فرصة لهطول الأمطار المتفرقة. والله أعلم.

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