لأول مرة.. روسيا تستخدم الإنترنت للتصويت في الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن رئيس مقر مراقبة الانتخابات الرئاسية
الروسية في موسكو فاديم كوفاليف أن نحو 200 ألف مواطن من سكان العاصمة صوتوا عبر
الإنترنت الليلة الماضية.
وقال كوفاليف: "صوت حوالي 200 ألف شخص في
الليل من الساعة 8 مساء. بالنسبة لمدينة كبيرة مثل موسكو، هذا رقم مقبول لمثل هذه
الفترة".
والجدير ذكره أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم
لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا ومتاح في حوالي ثلث مناطق البلاد فقط
لأسباب أمنية.
ودخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها
الثاني وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد من بين
أربعة مرشحين.
ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين؛ هم الرئيس
فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي
الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي
خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف. (RT)
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