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لأول مرة.. روسيا تستخدم الإنترنت للتصويت في الانتخابات الرئاسية

3/16/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس مقر مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو فاديم كوفاليف أن نحو 200 ألف مواطن من سكان العاصمة صوتوا عبر الإنترنت الليلة الماضية.
وقال كوفاليف: "صوت حوالي 200 ألف شخص في الليل من الساعة 8 مساء. بالنسبة لمدينة كبيرة مثل موسكو، هذا رقم مقبول لمثل هذه الفترة".

والجدير ذكره أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا ومتاح في حوالي ثلث مناطق البلاد فقط لأسباب أمنية.

ودخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الثاني وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد من بين أربعة مرشحين.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين؛ هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف. (RT)

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