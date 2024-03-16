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السعودية: لا يمكن تكرار العمرة في رمضان

3/16/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.
ونقلا عن صحيفة "عُكاظ"، لفتت الوزارة إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.

ووفقا لمنصة "نسك"، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها "فشل إصدار التصريح. لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان".

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