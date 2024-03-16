السعودية: لا يمكن تكرار العمرة في رمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا يمكن إصدار
التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الاكتفاء
بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.
ونقلا عن صحيفة "عُكاظ"، لفتت الوزارة إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في
رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم،
والتيسير على المسلمين.
ووفقا لمنصة "نسك"، ففي حال الرغبة
بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها "فشل إصدار التصريح.
لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان".
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