الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة
التاريخ
3/16/2024 2:37:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال
الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.
وفي اليوم الـ162 للحرب على غزة، وسادس أيام
شهر رمضان المبارك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل حيث
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي باستشهاد 36 شخصا، غالبيتهم نساء وأطفال، في قصف
منزل عائلة الطباطيبي غرب النصيرات وسط القطاع. (الجزيرة نت)
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