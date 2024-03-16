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الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

3/16/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.
وفي اليوم الـ162 للحرب على غزة، وسادس أيام شهر رمضان المبارك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل حيث أفاد المكتب الإعلامي الحكومي باستشهاد 36 شخصا، غالبيتهم نساء وأطفال، في قصف منزل عائلة الطباطيبي غرب النصيرات وسط القطاع. (الجزيرة نت)

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