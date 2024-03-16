49 شهيدا بقصف الاحتلال وسط قطاع غزة منذ فجر السبت
التاريخ
3/16/2024 2:37:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 49 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي
على مناطق وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، بحسب قناة "الجزيرة".
وفي اليوم الـ162 للحرب على غزة، وسادس أيام
شهر رمضان المبارك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين العزل حيث
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي باستشهاد 36 شخصا، غالبيتهم نساء وأطفال، في قصف
منزل عائلة الطباطيبي غرب النصيرات وسط القطاع.
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