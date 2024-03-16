إطلاق نار على فلسطيني في الخليل بزعم تنفيذ عملية

إطلاق نار على فلسطيني في الخليل بزعم تنفيذ عملية
التاريخ
3/16/2024 2:37:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت قناة "كان" العبرية بأن جيش
الاحتلال أطلق النار على مسلّح فلسطيني بزعم قيامه تنفيذ عملية إطلاق نار في مقبرة
المستوطنة اليهودية في مدينة الخليل.
وأكدت القناة أنه لا إصابات جراء العملية
المزعومة بينما يعمل جيش الاحتلال على تمشيط المكان.
ودوت صفارات الإنذار في مدينة الخليل جنوبي
الضفة الغربية، للاشتباه بتسلل فلسطينيين لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.
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