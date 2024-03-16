استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال



وذكرت الهيئة والنادي أن أبو غنيمة (26 عامًا) من النقب اعتقل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أنّ استشهاده يرفع عدد الشهداء الأسرى بسجون الاحتلال ومعسكراته منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 13 شهيدًا على الأقل.

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