استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال
التاريخ
3/16/2024 2:37:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان باستشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال نقله بوضع صحي خطير من زنزانته في سجن "إيشل" إلى أحد المستشفيات.
وذكرت الهيئة والنادي أن أبو غنيمة (26 عامًا) من النقب اعتقل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أنّ استشهاده يرفع عدد الشهداء الأسرى بسجون الاحتلال ومعسكراته منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 13 شهيدًا على الأقل.
MENAFN16032024000072011014ID1107985514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.