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عدوان إسرائيلي وقصف مدفعي يدمر القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية

3/16/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، استهداف المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل بالغارات الجوية والقصف المدفعي، "منتهجا خطة تقضي بتدمير المنازل بأكملها وقطع الطرق الفرعية والعامة التي تؤدي الى العديد من القرى".


وبحسب مصدر امني لبناني" فان الجيش الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات مركبا وطيرحرفا وجبل بلاط لجهة مروحين، وميس الجبل.


كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات كفركلا والعديسة والوزاني والجبين وسهل مرجعيون".

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