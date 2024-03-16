عدوان إسرائيلي وقصف مدفعي يدمر القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية



وبحسب مصدر امني لبناني" فان الجيش الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات مركبا وطيرحرفا وجبل بلاط لجهة مروحين، وميس الجبل.



كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات كفركلا والعديسة والوزاني والجبين وسهل مرجعيون".