عدوان إسرائيلي وقصف مدفعي يدمر القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية

عدوان إسرائيلي وقصف مدفعي يدمر القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية
التاريخ
3/16/2024 2:37:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) واصل الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، استهداف المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل بالغارات الجوية والقصف المدفعي، "منتهجا خطة تقضي بتدمير المنازل بأكملها وقطع الطرق الفرعية والعامة التي تؤدي الى العديد من القرى".
وبحسب مصدر امني لبناني" فان الجيش الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات مركبا وطيرحرفا وجبل بلاط لجهة مروحين، وميس الجبل.
كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات كفركلا والعديسة والوزاني والجبين وسهل مرجعيون".
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