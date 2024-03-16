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بين السخرية والدعم.. محمد صلاح يثير الجدل بإطلالة في زي غريب

3/16/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، صورة له بزي "غريب"، فتباينت ردود الفعل والتعليقات عليها.
ونشر محمد صلاح صورة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بنطالا فضفاضا وسترة باللون الأزرق الفاتح والسماوي والأصفر والأبيض، مع حذاء أبيض.

وبدا شكل البنطال الفضفاض غريبا بعض الشيء، مما جلب للنجم المصري بعض التعليقات التي كان من بينها الساخر والمشيد والمؤيد.

فقد كتب أحد المتابعين عبر حساب محمد صلاح بموقع "إكس": "مو صلاح.. اختيارك في الملابس من الدرجة الأولى".

بينما سخر آخر من ملابس صلاح ووضع صورة لزي غريب آخر ارتداه جوليس كوندي لاعب منتخب فرنسا وفريق برشلونة الإسباني، مع تعليق: "كوندي فكرة"، في إشارة لغرابة ملابس مهاجم ليفربول.

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