Saturday, 16 March 2024 10:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمراض تعتبر من عوامل الخطر لتطور السرطان

3/16/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كتشف علماء جامعة بكين الصينية أن أمراض متلازمة التمثيل الغذائي (مستوى ضغط الدم، مستوى السكر والكوليسترول في الدم، الدهون الزائدة في البطن) قد تشكل عوامل خطر لبعض أنواع السرطان.
وتشير مجلة Cancer، إلى أن 44115 متطوعا صينيا من الجنسين متوسط عمرهم 49 عاما شاركوا في هذه الدراسة، حيث جمع الباحثون معلومات كاملة عن صحة كل منهم وقاسوا مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وسجلوا الطول والوزن ومحيط الخصر ومستوى ضغط الدم.
واستنادا إلى هذه المعلومات قسم الباحثون المشتركين إلى أربع مجموعات وفقا لأعراض متلازمة التمثيل الغذائي. بعد ذلك تابع الباحثون حالة كل متطوع خلال أعوام 2006-2021 .
وشخص الباحثون خلال الفترة المذكورة 2271 إصابة بالسرطان. ووفقا لحسابات الباحثين، بالمقارنة مع المشاركين الذين لا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، فإن أولئك الذين لديهم ميل لتطويرها لديهم خطر الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم والكلى والأمعاء والكبد كان أعلى بنسبة 1.3، 2.1، 3.3، 4.5 و1.6 مرة على التوالي.
ووفقا للعلماء، تعتبر الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي وعلاجها في الوقت المناسب مسألة مهمة لتقليل احتمال الإصابة بأنواع عديدة من السرطان. ومع ذلك، لا تزال الآليات المحددة الكامنة وراء العلاقة بين أمراض مجموعة المتلازمة الأيضية والسرطان بحاجة للدراسة.

MENAFN16032024000072011014ID1107985511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث