محادثات وقف إطلاق النار في غزة تستأنف بالدوحة الأحد



وأضاف المصدر، أن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة.



وقالت إسرائيل الجمعة، إنها سترسل وفدا إلى الدوحة لكنها لم تحدد موعدا لإرساله أو من سيشارك فيه. ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني قبل استئناف المحادثات.



ولم يتسن على الفور التواصل مع مسؤولين إسرائيليين للتعقيب السبت، لأنه عطلة لدى اليهود.



وشارك برنياع في المحاولات السابقة التي استهدفت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي تشرين الثاني، جرى الاتفاق على هدنة قصيرة وتطبيقها بعد مشاركته في محادثات الدوحة. وأدى أحدث اجتماع له مع رئيس الوزراء القطري في كانون الثاني، إلى التوصل إلى اقتراح لوقف مؤقت لإطلاق النار رفضته حماس في نهاية المطاف.



وقدمت حماس هذا الأسبوع، اقتراحا جديدا لوقف اطلاق النار للوسطاء والولايات المتحدة حليفة اسرائيل يتضمن إطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.



وفشلت جميع الجهود التي بذلت هذا العام للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإتمام عملية التبادل رغم تزايد الضغوط الدولية جراء الخسائر البشرية الناجمة عن الحملة البرية والجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



واندلعت الحرب بعد عملية السابع من أكتوبر الماضي، ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 31500 فلسطيني، منهم 70% تقريبا من النساء والأطفال.