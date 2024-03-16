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كون أول منصة ثقافية بتقنية الميتافيرس بالعالم - جريدة الوطن السعودية

3/16/2024 2:34:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تقنية "الميتافيرس" إحدى الثورات التقنية الحديثة التي تجمع بين الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، لإنشاء بيئات افتراضية ثلاثية الأبعاد تتفاعل مع المستخدمين بشكل واقعي، وتستخدم هذه التقنية في مجموعة متنوعة من تجارب متعددة الاستخدامات تشمل: الثقافة والترفيه، والألعاب الإلكترونية، والتدريب والتعليم، والتصميم والإنشاء، والتجارة الإلكترونية، والطب والعلاج والسياحة، وتعتمد هذه التجارب على تكنولوجيا متطورة مثل الاستشعار، والواقع المعزز، والتعلم الآلي، والتفاعل البشري لتحقيق تجارب مشوقة ومفيدة للمستخدمين.
ويشير الميتافيرس كمصطلح، إلى تطور ما بعد الواقع الافتراضي، حيث يتم دمج الواقع الافتراضي مع العالم الحقيقي بشكل أكثر تكاملًا وتفاعلًا، وتستخدم فيه التقنيات المتقدمة مثل الواقع المعزز، والواقع الافتراضي والتعلم الآلي لخلق بيئات افتراضية متعددة الأبعاد تتفاعل بشكل طبيعي مع المستخدمين.
ويؤكد مهندس البرمجيات أيمن القحطاني أن العالم الافتراضي تم تصميمه من خوارزميات معينة بحيث أصبح شبيه العالم الحقيقي في كثير من الأحيان، وتعمل الشركات البرمجيات إلى تطويره باستمرار ليتعايش المستخدم مع تجربة ثرية وتعليمية وترفيهية وسياحية يستطيع من خلالها رؤية العالم مايريده من خلال شاشة أو نظارات معززة للواقع بل أصبح وجهة استثمارية مستقبلًا لكثير من الشركات العالمية.
كما يوضح المحرر والمتخصص التقني عبدالله السبع، أن عالم " الميتافيرس " افتراضي يستطيع المستخدمين من خلاله إنشاء شخصيات افتراضية والتفاعل داخل هذا العالم، بحيث يستطيع المستخدمين إنشاء عوالمهم المختلفة، كما أن هناك عدة جهات رسمية حول العالم أنشأت عوالم مختلفة للتفاعل مع العالم، وهو أحد التقنيات التي تتبناها العديد من الشركات للتفاعل مع عملائها، مشيراً إلى أن المستقبل قد يكون للواقع المعزز للعالم الحقيقي مما يجعلها واحدة من الاتجاهات الرئيسية في تطور التكنولوجيا والابتكار.
ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الثقافة منصة " كون " إحدى المنصات الثقافية التفاعلية التي تتيح للزوار افتراضياً في رحلة شيقة من خلال التجول في فضاء " تقنية الميتافيرس "، تأخذ من خلال الزائر في التعرف على تراث المملكة العربية السعودية النابض بالحياة والأصالة.
ويتعايش زائر " كون " المبتكرة في رحلة فريدة تعود إلى تاريخ تأسيس الدولة السعودية من عام 1727 م إلى الوقت الحاضر، مدعوماً بذلك بتقنية الوسائط التوليدية الذكية المتقدمة.
ويتيح " الميتافيرس الثقافي " الاستكشاف والتعلم والكسب والتواصل مع جوهرة الثقافة السعودية العظيمة، في التحكم في الاتجاهات والتحرك في داخل المنصة واختيار الشخصية التي تناسب الزائر سواءً فئة " الذكور والإناث "، والتحكم في المشي والجري، وتحريك الكاميراً في 360 درجة توحي بمعايشة سردية للقصة والدخول في تفاصيل المكان، وتحديد الرسومات وجودتها، وكذلك اختيار اللغة المناسبة.
كما يتعرف الزائر من خلال " منصة كون " على وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها من خلال أيقونة توضح أسم الجهة ومشاهدة المقاطع التعريفية والتثقيفية على الشاشات المتواجدة في كل جهة في التعرف على نشأتها وفكرتها والخدمات التي تقدمها في مجالات الثقافة المتعددة في الفنون والعمارة والتصميم والتراث والمسرح والسينما وفنون الطهي والمكتبات والفنون البصرية والأدب.

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