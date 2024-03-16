نائب أمير نجران يعزي في وفاة آل مستنير - جريدة الوطن السعودية

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- Al Watan) أعرب نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، عن صادق تعازيه ومواساته لقبيلة آل مستنير في وفاة العقيد متقاعد علي بن حسن قوير آل مستنير، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. جاء ذلك خلال زيارته لمقر العزاء في البلد القديم بنجران.
من جهته عبر الدكتور رائد بن علي آل مستنير، عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير نجران، داعين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ويحفظه من كل سوء
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