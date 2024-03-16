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نائب أمير نجران يعزي في وفاة آل مستنير - جريدة الوطن السعودية

3/16/2024 2:34:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أعرب نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، عن صادق تعازيه ومواساته لقبيلة آل مستنير في وفاة العقيد متقاعد علي بن حسن قوير آل مستنير، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. جاء ذلك خلال زيارته لمقر العزاء في البلد القديم بنجران.
من جهته عبر الدكتور رائد بن علي آل مستنير، عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير نجران، داعين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ويحفظه من كل سوء

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