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الغذاء والدواء للمستهلكين: اشتروا من المصادر الموثوقة

3/16/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أهمية الحرص على شراء المنتجات من مصادر موثوقة، وتجنب الادعاءات المضللة، التي تحمل عبارات كتخفيض الوزن، أو معالجة السكري، أو يسعاد على التقوية الجنسية، وكذلك تبييض البشرة، فضلا عن معالجة آلام المفاصل.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن المنتجات المخالفة بكافة أشكالها، لحماية المستهلك من الادعاءات المضللة

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