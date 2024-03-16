الغذاء والدواء للمستهلكين: اشتروا من المصادر الموثوقة
التاريخ
3/16/2024 2:31:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أهمية الحرص على شراء المنتجات من مصادر موثوقة، وتجنب الادعاءات المضللة، التي تحمل عبارات كتخفيض الوزن، أو معالجة السكري، أو يسعاد على التقوية الجنسية، وكذلك تبييض البشرة، فضلا عن معالجة آلام المفاصل.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن المنتجات المخالفة بكافة أشكالها، لحماية المستهلك من الادعاءات المضللة
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