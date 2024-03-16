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مقتل أسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

3/16/2024 2:31:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، مقتل الأسير جمعة أبو غنيمة 26 عامًا، وذلك بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن نقله بوضع صحي خطير من زنزانته إلى إحدى المستشفيات.
وذكرت الهيئة، أنّه بمقتل أبو غنيمة، فإن عدد القتلى الأسرى الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لعمليات التعذيب والجرائم الطبيّة ارتفع إلى 13 قتيلًا على الأقل ممن أعلن عن مقتلهم، لافتة النظر إلى أن العدد الإجمالي للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وصل إلى أكثر من (9100) بينهم (3558) معتقلًا إداريًا.

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