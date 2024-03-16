مقتل أسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Watan) أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، مقتل الأسير جمعة أبو غنيمة 26 عامًا، وذلك بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن نقله بوضع صحي خطير من زنزانته إلى إحدى المستشفيات.
وذكرت الهيئة، أنّه بمقتل أبو غنيمة، فإن عدد القتلى الأسرى الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لعمليات التعذيب والجرائم الطبيّة ارتفع إلى 13 قتيلًا على الأقل ممن أعلن عن مقتلهم، لافتة النظر إلى أن العدد الإجمالي للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وصل إلى أكثر من (9100) بينهم (3558) معتقلًا إداريًا.
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