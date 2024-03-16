السعودية تواصل توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Al Watan) واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على المتضررين الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث جرى أمس توزيع 500 سلة غذائية على النازحين في مراكز الإيواء بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، استفاد منها 3,500 نازح.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر
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