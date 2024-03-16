تطبيق الذكاء الاصطناعي في فروع النيابة بكافة المناطق

(MENAFN
- Al Watan) صرح النائب العام الشيخ سعود المعجب أن القضايا التي يتم النظر إليها في ((نيابة الحج والعمرة)) بجوار المسجد الحرام ليست بالكبيرة، ولكنها تتطلب تدخل النيابة في لحظتها، وسيتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكة المكرمة، وتعميمه على المناطق والمحافظات، انطلاقا من حرص قيادة المملكة على هذه التقنية الحديثة التي تحتاجها كل دائرة حكومية.
كما أكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بزوار الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أنه انطلاقا من ذلك تم تدشين نيابة الحج والعمرة في المنطقة المركزية لخدمة المعتمرين والحجاج وقاصدي بيت الله الحرام، كما تم إنشاء مقر للنيابة بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة للعناية بالحجاج والمعتمرين والزوار، ونوه باستخدام التقنية الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الترجمة من خلال جهاز ((ترجمان)) والهادف إلى التسهيل على الحجاج والمعتمرين وتقديم العناية التامة، والحفاظ على حقوقهم، وتحقيق العدالة الناجزة في وقتها بحيث لا تتجاوز القضية ساعة واحدة، وذلك بالتعاون مع الجهات
جاء ذلك خلال افتتاح النائب العام، صباح اليوم السبت بمقر النيابة العامة بالعاصمة المقدسة، جهاز ((ترجمان)) كأول إصدار وطني بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي يتولى ترجمة أقوال المتهمين بنسبة خطأ لغوي لا يتجاوز ((صفر بالمئة))، وقدمته إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.
ويتكون الجهاز من مجموعة من الكاميرات الحرارية؛ للتعرف على المتهم وإبراز كافة معلوماته الأساسية، عبر ارتباطه بمجموعة من الأجهزة الحكومية، والتعرف على بياناته الحيوية، كما يترجم الجهاز أقوال المتهمين إلى نحو 142 لغة ولهجة عالمية، وتسعى الشركة المشغلة للجهاز إلى توصيل الترجمة إلى نحو 180 لغة حول العالم.
كما افتتح المعجب مقر النيابة العامة للحج والعمرة بالمنطقة المركزية، الذي تم العمل به من العام الماضي، واستمع النائب العام إلى شرح مفصل عن أعمال المقر النيابي وأبرز القضايا التي باشرها، ويباشر المقر كافة الجرائم والقضايا التي تخص المسجد الحرام.
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