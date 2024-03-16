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تطبيق الذكاء الاصطناعي في فروع النيابة بكافة المناطق

3/16/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح النائب العام الشيخ سعود المعجب أن القضايا التي يتم النظر إليها في ((نيابة الحج والعمرة)) بجوار المسجد الحرام ليست بالكبيرة، ولكنها تتطلب تدخل النيابة في لحظتها، وسيتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكة المكرمة، وتعميمه على المناطق والمحافظات، انطلاقا من حرص قيادة المملكة على هذه التقنية الحديثة التي تحتاجها كل دائرة حكومية.
كما أكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بزوار الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أنه انطلاقا من ذلك تم تدشين نيابة الحج والعمرة في المنطقة المركزية لخدمة المعتمرين والحجاج وقاصدي بيت الله الحرام، كما تم إنشاء مقر للنيابة بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة للعناية بالحجاج والمعتمرين والزوار، ونوه باستخدام التقنية الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الترجمة من خلال جهاز ((ترجمان)) والهادف إلى التسهيل على الحجاج والمعتمرين وتقديم العناية التامة، والحفاظ على حقوقهم، وتحقيق العدالة الناجزة في وقتها بحيث لا تتجاوز القضية ساعة واحدة، وذلك بالتعاون مع الجهات

جاء ذلك خلال افتتاح النائب العام، صباح اليوم السبت بمقر النيابة العامة بالعاصمة المقدسة، جهاز ((ترجمان)) كأول إصدار وطني بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي يتولى ترجمة أقوال المتهمين بنسبة خطأ لغوي لا يتجاوز ((صفر بالمئة))، وقدمته إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.
ويتكون الجهاز من مجموعة من الكاميرات الحرارية؛ للتعرف على المتهم وإبراز كافة معلوماته الأساسية، عبر ارتباطه بمجموعة من الأجهزة الحكومية، والتعرف على بياناته الحيوية، كما يترجم الجهاز أقوال المتهمين إلى نحو 142 لغة ولهجة عالمية، وتسعى الشركة المشغلة للجهاز إلى توصيل الترجمة إلى نحو 180 لغة حول العالم.
كما افتتح المعجب مقر النيابة العامة للحج والعمرة بالمنطقة المركزية، الذي تم العمل به من العام الماضي، واستمع النائب العام إلى شرح مفصل عن أعمال المقر النيابي وأبرز القضايا التي باشرها، ويباشر المقر كافة الجرائم والقضايا التي تخص المسجد الحرام.

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