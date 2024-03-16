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300 عالم يشاركون في مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية

3/16/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق غداً الأحد في مكة المكرمة أعمال المؤتمر الدولي: "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي برعاية المقام السامي الكريم، حيث يشارك في المؤتمر كبار الشخصيات الإسلامية من المفتين وكبار العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين المذاهب الإسلامية من خلال لقائها الأخوي العلمي بمضامينه الحوارية الهادفة إلى تمتين العلاقة بينها لخدمة الأهداف المشتركة ولاسيما ما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تتطلب وحدة الرأي الشرعي ولا يناسبها الاختلاف والشتات المذهبي.
كما يُعنى المؤتمر بمواجهة خطابات وشعارات وممارسات التطرف الطائفي الذي سعى لإذكاء الصراع والصدام المذهبي وهو ما أساء لقيم الأخوة الإسلامية، فضلاً عن إساءته لسمعة الإسلام والمسلمين، مع التأكيد في ذلك كله على الخصوصية المذهبية وعدم المساس بها تحت أي ذريعة، وكذا رفض أي أسلوب من أساليب الإساءة أو الازدراء للمذاهب الإسلامية ، وإنما التعامل مع الجميع بسمت الإسلام الرفيع ومن ذلك بيان الحق بدليله، مع إحسان الظن بين إخوة الدين الواحد، إضافة إلى وضع خارطة طريق تسير بالجميع نحو المزيد من الوعي الإسلامي، وذلك من خلال "وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" التي يعتزم المؤتمرون إصدارها على إثر حوارهم المؤتمري الذي يحفل بعدد من المحاور العلمية، يتحدث فيها نخبة من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي.
ويأتي المؤتمر استشعارًا من رابطة العالم الإسلامي بدورها المهم والرئيس في جمع كلمة علماء الأمة الإسلامية، وتعزيز الثقة والتعاون بين مذاهبهم وفق قيم إسلامية تنتظمها وثيقتهم المتطلع إلى صدورها في ختام أعمال المؤتمر.
ويصل عدد المشاركين في المؤتمر 300 شخصية إسلامية من داخل وخارج المملكة يمثلون المذاهب والطوائف الإسلامية.
وتتلخص رؤية المؤتمر في تحقيق الأخوة الإسلامية المتآلفة تحت مظلة الأمة الجامعة لتنوعها، والمحققة لخيريتها، نحو استعادة عطائها الحضاري.
وتتمثل رسالة المؤتمر في التأكيد على وحدة الأمة المسلمة رغم اختلاف مذاهبها، وأن التعاون بينها ضرورة شرعية لابد منها في مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التطلعات المنشودة، لأمة تسعى إلى التاخي والتلاقي، والتكامل بين مكوناتها.
وترتكز الأهداف الرئيسة للمؤتمر في:
1 تحقيق التوافق في الرؤى حول القضايا الكبرى للأمة المسلمة.
2 التضامن في التصدي لتيارات الغلو والتطرف والإقصاء.
3 القبول بالتنوع والتعدد وترسيخ أدب الخلاف وثقافة الاختلاف.
4 تعزيز الانتماء لاسم (الإسلام) الجامع الذي سمّى الله المسلمين به.
وتتمثل محاور المؤتمر في:
المحور الأول: مقومات التعاون بين المذاهب الإسلامية.
الحوار الإسلامي وآفاق التعاون. - دور الأسرة والتعليم في بناء الشخصية المسلمة المعتدلة.
المحور الثاني: المشتركات الجامعة وبناء الجسور.
مواجهة الفكر المتطرف والإقصاء . القيم الإسلامية المشتركة والخصوصية المذهبية. الطائفي.
المحور الثالث: التنوع المذهبي وأدب الاختلاف
مخاطر الاختلاف والنزاع الطائفي. - الأخوة الإسلامية والوئام المذهبي.
المحور الرابع : مبادرات عملية لتقريب الرؤى بين أتباع المذاهب.
المملكة العربية السعودية ونموذج - المؤسسات والمنظمات الجامعة رابطة العالم الإسلامي. للأمة المسلمة.
المحور الخامس: وثيقة مكة المكرمة
المشروع الحضاري في القرن الحادي والعشرين
- المرجعية الجامعة للأمة المسلمة. - وثيقة مكة المكرمة .. الدلالات والآفاق.
وسينتج عن المؤتمر العديد من المخرجات من أبرزها :
1. صدور وثيقة الأخوة والتعاون بين المذاهب الإسلامية عن المؤتمر.
2. التأسيس لعلاقات إيجابية تقوم على مبدأ الأخوة الإسلامية، وتدعو لالتزام المحكمات، والتعاون والتفاهم والحوار.
3. توحيد الرؤى، وتنسيق المواقف، للحديث مع العالم بلغة واحدة وكلمة سواء.
4. تقديم مبادرات عملية تتصدى لمشاريع العداء والكراهية والصراع الطائفي.
5. إقامة شراكات مجتمعية توافقية ترفض دعوات الاستعلاء، وتستثمر تعدد الرؤى في إثراء الحياة المدنية والحضارية.
6. تعزيز السلم المذهبي، وإشاعة ثقافة التراحم والتآخي وتقريب وجهات النظر بين المسلمين.
7. رفض التطاول على رموز المذاهب الإسلامية، ومنع الاعتداء على منتسبيها بالتكفير والتسفيه والامتهان والازدراء.
8. تكوين لجنة علمية جامعة تمثل مختلف المكونات الإسلامية تعمل على نشر بنود الوثيقة الصادرة عن المؤتمر، وتحويلها إلى مبادرات عملية. والإشادة بالمرجعية الروحية للمملكة العربية السعودية للمسلمين كافة باعتبارها منارة الإسلام والمسلمين ومهوى أفئدتهم وملتقى جمعهم.

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