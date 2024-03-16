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أمريكا تدين أعمال الكراهية والعنف ضد المسلمين حول العالم

3/16/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Al Watan) دانت الولايات المتحدة أعمال الكراهية والعنف المناهضة للمسلمين كافة، في هذه الفترة التي تشهد تصاعداً لرهاب الإسلام في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك في بيان صحفي أدلى به وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة رهاب الإسلام - الذي يوافق 15 مارس- بغرض إحياء ذكرى الهجوم على مسجد للمسلمين في نيوزيلندا، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الكراهية.
وقال بلينكن: في مثل هذا اليوم منذ خمسة أعوام، قام مسلح بقتل 51 مصلياً مسلماً وجرح 40 آخرين في هجوم إرهابي مروّع خلال صلاة الجمعة في مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي في كرايستشرش في نيوزيلندا، وما زلنا نكرّم ذكرى شهداء تلك المأساة المروعة وعائلاتهم.
ونوه بأن اليوم العالمي لمكافحة رهاب الإسلام يوافق هذا العام في شهر رمضان المبارك، ونحن نذكر الذين يواجهون قيوداً على ممارسة شعائرهم الدينية خلال هذا الشهر الفضيل، سواء بمفردهم أو ضمن الجماعة، وكذلك الذين يتعرضون للمضايقة أو السجن أو حتى القتل بسبب معتقداتهم الدينية، مبيناً أن غالب هذه الانتهاكات تحدث ضد الأقليات المسلمة، مؤكداً مواصلة الولايات المتحدة الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع ومناهضة الخطاب المهين للإنسانية ومواجهته في العلن والوقوف في وجه أعمال الكراهية ضد المسلمين متى وأينما تحدث.

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