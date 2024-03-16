دعوي المزاحمية يفطر 1000 صائم ويسير 1250 معتمرا

(MENAFN
- Al Watan) فطّرت جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض قرابة الألف صائم في 5 مواقع تفطير منتشرة في عدد من أحياء المحافظة من خلال مشروع الإفطار بأكثر من 1000 وجبة يوميا تقريبا.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية تركي بن مران القحطاني لـ"الوطن"، أن عدد مواقع الافطار لدى الجمعية 5 مواقع للإفطار تتوزع في في حي الحزيمية (عند تجمع العمال) بعدد 480 وجبة يومياً، وموقع في حي اللؤلؤة (على طريق الملك عبدالعزيز) بعدد 130 وجبة يوميا، وموقع في الصناعية بعدد 180 وجبة يوميا، وموقع في سوق الغنم بعدد 50 وجبة يومياً توزع سفري وموقع في حي الياسمين بعدد 40 وجبة يوميا.
وأوضح القحطاني عن قيام الجمعية بتنفيذ برنامج العمرة الرمضانية بالتعاون مع إحسان وذلك بتسيير 12 رحلة من المكتب، حيث تم تفويج 600 معتمرا إلى مكة المكرمة حتى تاريخ 6 من شهر رمضان الحالي، مضيفا أن الجمعية تستهدف هذا الشهر شهر رمضان تفويج 1250 معتمرا بإذن الله تعالى. وبين أن الجمعية تقوم بتنسيق الكلمات والمحاضرات والدروس لوعظ الناس وتذكيرهم باغتنام العبادات بشهر رمضان
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