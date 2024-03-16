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دعوي المزاحمية يفطر 1000 صائم ويسير 1250 معتمرا

3/16/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Al Watan) فطّرت جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض قرابة الألف صائم في 5 مواقع تفطير منتشرة في عدد من أحياء المحافظة من خلال مشروع الإفطار بأكثر من 1000 وجبة يوميا تقريبا.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية تركي بن مران القحطاني لـ"الوطن"، أن عدد مواقع الافطار لدى الجمعية 5 مواقع للإفطار تتوزع في في حي الحزيمية (عند تجمع العمال) بعدد 480 وجبة يومياً، وموقع في حي اللؤلؤة (على طريق الملك عبدالعزيز) بعدد 130 وجبة يوميا، وموقع في الصناعية بعدد 180 وجبة يوميا، وموقع في سوق الغنم بعدد 50 وجبة يومياً توزع سفري وموقع في حي الياسمين بعدد 40 وجبة يوميا.
وأوضح القحطاني عن قيام الجمعية بتنفيذ برنامج العمرة الرمضانية بالتعاون مع إحسان وذلك بتسيير 12 رحلة من المكتب، حيث تم تفويج 600 معتمرا إلى مكة المكرمة حتى تاريخ 6 من شهر رمضان الحالي، مضيفا أن الجمعية تستهدف هذا الشهر شهر رمضان تفويج 1250 معتمرا بإذن الله تعالى. وبين أن الجمعية تقوم بتنسيق الكلمات والمحاضرات والدروس لوعظ الناس وتذكيرهم باغتنام العبادات بشهر رمضان

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