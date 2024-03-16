شعبة التسمين تطالب بتفعيل بورصة الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالب أبوالفتوح عبدالمعز، رئيس شعبة التسمين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتفعيل البورصة الرئيسية للدواجن فى مدينة بنها، من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق.
وأضاف ((عبدالمعز)) لـ((البورصة))، أن إعادة تفعيل البورصة الرئيسية للدواجن تسهم فى وضع ضوابط للتسعير، والقضاء على السماسرة، وذلك بعد ارتفاع الفجوة بين تسعير الدواجن فى المزارع، وأسعار البيع لدى تجار التجزئة.
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وتابع ((عبدالمعز)): ((هناك نحو 15 جنيهاً ارتفاعاً فى سعر كيلو الدواجن مقارنة بسعر المزرعة، منها 10 جنيهات يحصل عليها السماسرة، مقابل 5 جنيهات لتجار التجزئة)).
وأوضح أن عمل بورصة الدواجن الرئيسية سيتمثل فى تحصيل رسوم من السيارات التى تحمل الدواجن من العنابر ما بين محافظات الدلتا، كما ستكون المصدر الرئيسى لأسعار الدواجن يومياً والوسيط بين أصحاب المزارع والتجار على مستوى الجمهورية.
وقال: ((بورصة الدواجن توفر شبكة معلومات لكل محافظة تتيح لها التنسيق بين المنتج والتاجر والمجازر بحيث يمكن الاستعانة بقاعدة البيانات لديها عن الثروة الداجنة بالجمهورية)).
وأضاف أن تفعيل دور البورصة الرئيسية للدواجن يسهم فى الحفاظ على فئة صغار المربين الذين يتكبدون خسائر سنوية بسبب التفاوت فى المنظومة التسعيرية من جانب الكيانات الكبرى، خاصة أنهم يمثلون 60%.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدواجن، خلال الفترة الحالية؛ بسبب وجود مرض وبائى يسمى ((الجمبورو)) وذلك وراء استمرار زيادة الأسعار برغم توافر الدولار وتراجع الأعلاف، فضلاً عن زيادة الاستهلاك فى شهر رمضان بنحو 30% على المعدلات الطبيعية، بالإضافة لارتفاع معدلات النفوق فى المزارع، ما أدى إلى انخفاض المعروض مع زيادة الطلب.
وتوقع تراجع أسعار الدواجن إلى 65 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة مرة أخرى وذلك بشرط تراجع سعر طن العلف إلى 20 ألف جنيه.
وقال إن الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف ستؤدى إلى وفرة كبيرة فى المعروض بالأسواق المحلية، والتى تسهم فى تراجع أسعار الدواجن خاصة أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن أسعار الدواجن اليوم السبت سجلت تراجعاً بقيمة تصل 4 جنيهات للكيلو، مع تراجع أسعار خامات الأعلاف حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتينى نحو 13.3 ألف جنيه والأوكرانى 11.3 ألف جنيه للطن، كما سجل طن فول الصويا الـ44% نحو 27 ألف جنيه، لتسجل أسعار الأعلاف نحو 23 ألف جنيه للطن.
وأوضح أن سعر كيلو الفراخ البيضاء سجل اليوم السبت 95 جنيهاً من أرض المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 100 و110 جنيهات بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الفراخ البلدى نحو 120 جنيهاً تسليم أرض المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 125 و135 جنيهاً للكيلو.
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