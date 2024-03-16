شعبة التسمين تطالب بتفعيل بورصة الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) طالب أبوالفتوح عبدالمعز، رئيس شعبة التسمين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتفعيل البورصة الرئيسية للدواجن فى مدينة بنها، من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق.

وأضاف ((عبدالمعز)) لـ((البورصة))، أن إعادة تفعيل البورصة الرئيسية للدواجن تسهم فى وضع ضوابط للتسعير، والقضاء على السماسرة، وذلك بعد ارتفاع الفجوة بين تسعير الدواجن فى المزارع، وأسعار البيع لدى تجار التجزئة.

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وتابع ((عبدالمعز)): ((هناك نحو 15 جنيهاً ارتفاعاً فى سعر كيلو الدواجن مقارنة بسعر المزرعة، منها 10 جنيهات يحصل عليها السماسرة، مقابل 5 جنيهات لتجار التجزئة)).

وأوضح أن عمل بورصة الدواجن الرئيسية سيتمثل فى تحصيل رسوم من السيارات التى تحمل الدواجن من العنابر ما بين محافظات الدلتا، كما ستكون المصدر الرئيسى لأسعار الدواجن يومياً والوسيط بين أصحاب المزارع والتجار على مستوى الجمهورية.

وقال: ((بورصة الدواجن توفر شبكة معلومات لكل محافظة تتيح لها التنسيق بين المنتج والتاجر والمجازر بحيث يمكن الاستعانة بقاعدة البيانات لديها عن الثروة الداجنة بالجمهورية)).

وأضاف أن تفعيل دور البورصة الرئيسية للدواجن يسهم فى الحفاظ على فئة صغار المربين الذين يتكبدون خسائر سنوية بسبب التفاوت فى المنظومة التسعيرية من جانب الكيانات الكبرى، خاصة أنهم يمثلون 60%.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الدواجن، خلال الفترة الحالية؛ بسبب وجود مرض وبائى يسمى ((الجمبورو)) وذلك وراء استمرار زيادة الأسعار برغم توافر الدولار وتراجع الأعلاف، فضلاً عن زيادة الاستهلاك فى شهر رمضان بنحو 30% على المعدلات الطبيعية، بالإضافة لارتفاع معدلات النفوق فى المزارع، ما أدى إلى انخفاض المعروض مع زيادة الطلب.

وتوقع تراجع أسعار الدواجن إلى 65 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة مرة أخرى وذلك بشرط تراجع سعر طن العلف إلى 20 ألف جنيه.

وقال إن الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف ستؤدى إلى وفرة كبيرة فى المعروض بالأسواق المحلية، والتى تسهم فى تراجع أسعار الدواجن خاصة أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن أسعار الدواجن اليوم السبت سجلت تراجعاً بقيمة تصل 4 جنيهات للكيلو، مع تراجع أسعار خامات الأعلاف حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتينى نحو 13.3 ألف جنيه والأوكرانى 11.3 ألف جنيه للطن، كما سجل طن فول الصويا الـ44% نحو 27 ألف جنيه، لتسجل أسعار الأعلاف نحو 23 ألف جنيه للطن.

وأوضح أن سعر كيلو الفراخ البيضاء سجل اليوم السبت 95 جنيهاً من أرض المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 100 و110 جنيهات بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الفراخ البلدى نحو 120 جنيهاً تسليم أرض المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 125 و135 جنيهاً للكيلو.