التموين: نستهدف توريد نحو مليون طن بنجر خلال الموسم لانتاج 140 ألف طن سكر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية ، عن بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا .

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها تستهدف إستلام مايقرب من مليون طن بنجر، وذلك لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي والذي يمتد إلي شهر أغسطس المقبل.

موضوعاتشعبة التسمين تطالب بتفعيل بورصة الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار 10 مليارات جنيه استثمارات 16 مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة “التموين”: إرجاء تحصيل أقساط مارس لأصحاب المخابز البلدية إلى أبريل

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنحر بلغت 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلي 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح المصيلحي أن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 الف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024، مع زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيهاً يترواح من 1900 إلي 1350 جنيهًا وذلك بعد اضافة الحافز الاضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأضاف أنه تم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز اضافي عن الطن الواحد.

وتابع المصيلحي، أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيهاً حافز اضافي للطن.

وذكر أنه سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيها سعر أساسي و 250 جنيها حافز اضافي للطن

بدوره أكد اللواء عصام الدين البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية انتهاء أزمة السكر خلال أسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة.

وأوضح البديوي خلال جولة بمصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر بالمنيا لمتابعة بدء توريد محصول البنجر بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين إن قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا يستهدف إنتاج 70 الف طن سكر للدولة سنويا ، بخلاف 35 الف طن سكر للغير ، و 30 الف طن علف بنجر للتصدير ، إضافة إلي 30 مليون لتر كحول سنوياً.

وأضاف أن المصنع يستهدف تحقيق صافي أرباح خلال الموسم الجاري من موسم بنجر السكر مقارنة بالموسم الماضي والذي تم خلاله تحقيق صافي أرباح 350 مليون جنيه من بنجر السكر .

وأكد البديوي علي إضافة 5 مراحل جديدة بالمصنع لاستخلاص السكر من البنجر تتضمن جهاز كبس العلف بتكلفة 20 مليون جنيه ، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق التصديرية والحصول على سعر جيد .

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلي انشاء مخزن ذو تهوية عالية بتكلفة 3 ملايين جنيها، مع تصنيع جهاز فصل الاتربة بتكلفة 10 ملايين جنيها وفي حالة استيراد هذا الجهاز كان سيتم دفع 25 مليون جنيه وأخيرا تطوير المرحلة الأخيرة من التصنيع و”المنسوب صفر” بتكلفة 3 ملايين جنيها.

ولفت البديوي إلى أن عدد العمال بالمصنع يبلغ 1115 عاملا ، مشيرا إلي أن موسم بنجر السكر كان يستمر شهرين فقط خلال المواسم السابقة، إلا أنه أصبح يستمر لنحو 5 أشهر خلال الموسم الجاري، مع استمرار عمليات توريد المحصول من المزارعين.

من جانبه قال الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية أن مصنع ابو قرقاص يستقبل 4 آلاف طن بنجر يوميا.

وأوضح عمر أنه مستهدف زيادة هذه الكميات لتصل إلى 7 آلاف طن في ذروة الموسم، مشيرا إلي أنه تم استلام نحو 930 ألف طن بنجر في موسم 2024 .

بينما قال المهندس علاء السوهاجي رئيس قطاعات مصانع ابو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا، أنه مستهدف توريد نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 الف طن سكر.

وأوضح أن إجمالي المساحة التعاقدية المنزرعة هذا العام بلغت 22 ألف و400 فدان مزارعي المنيا وبني سويف وأسيوط كما أن متوسط انتاجية الفدان 26 طن.

ولفت الي أن الشركة قامت منذ فترة بتغيير مقدمة المصنع لاستخلاص السكر من البنجر بدلا من قصب السكر فقط وذلك منذ عام 1998.

ونوه السوهاجي إلي قيام المصنع بالتشغيل لحساب الغير لإنتاج السكر من البنجر، لافتاً إلي أن شركة القناة قامت بتوريد 178 الف طن بنجر، بالإضافة إلي توريد 100 الف طن بنجر من مشروع مستقبل مصر ،مشيرا إلي أن سعر توريد طن البنجر يبدأ من 1900 جنيه أساسي بخلاف علاوات التوريد وتصل الي 2500 جنيه حسب درجة الحلاوة.

وأوضح رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص، أن المصنع متعدد الأنشطة، مثل نشاط استخلاص السكر من البنجر، ونشاط استخلاص السكر من القصب، ونشاط تكرير السكر الخام، مشيرا إلي أن عمليات انتاج السكر من محصولي القصب والبنجر متقاربة فيما عدا البدايات والمعالجة والنهايات.

المصدر: