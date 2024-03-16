الحكومة تتحمل تكلفة تأهيل العقارات المتضررة من حريق العمرانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، إن الحكومة سوف تتحمل تكلفة إعادة تأهيل العقارات المتضررة من الحريق الذى نشب فى منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.
وتوجه رئيس الوزراء، ظهر اليوم، إلى موقع الحريق الذى نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.
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ووجه رئيس الوزراء بأهمية الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تتضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المبانى لأصلها قبل الحريق.
كما وجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالى المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية فى المنطقة التى يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المبانى وإعادتها لوضعها الأصلى.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة ستتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق، فالأهالى لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله.
كما وجه رئيس الوزراء السجل المدنى بإصدار بطاقات رقم قومى بديلة لمن فقدها فى الحريق، والمتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذى على الأرض.
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