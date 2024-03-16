الحكومة تتحمل تكلفة تأهيل العقارات المتضررة من حريق العمرانية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، إن الحكومة سوف تتحمل تكلفة إعادة تأهيل العقارات المتضررة من الحريق الذى نشب فى منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وتوجه رئيس الوزراء، ظهر اليوم، إلى موقع الحريق الذى نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.

موضوعاتوزيرة التضامن:“التكافل الاجتماعي” قدمت مساعدات بقيمة 32.5 مليون جنيه في عام “المركزي للإحصاء”:1.19 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال ديسمبر 2023 12 مليار يورو استثمارات“الأوروبي لإعادة الإعمار” في مصر

ووجه رئيس الوزراء بأهمية الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تتضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المبانى لأصلها قبل الحريق.

كما وجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالى المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية فى المنطقة التى يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المبانى وإعادتها لوضعها الأصلى.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة ستتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق، فالأهالى لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله.

كما وجه رئيس الوزراء السجل المدنى بإصدار بطاقات رقم قومى بديلة لمن فقدها فى الحريق، والمتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذى على الأرض.