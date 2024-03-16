((تصديرى الصناعات الكيماوية)) يستهدف زيادة صادرات القطاع 30% العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، نموا بصادرات القطاع بنسبة 30% بنهاية العام الجارى، لتصل إلى 9 مليارات دولار مقابل 7 مليارات دولار العام الماضي.

قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تحديد خطة تصديرية لزيادة صادرات القطاع في عام 2024 يتطلب تحليلًا دقيقًا للظروف الحالية والتغيرات المتوقعة في السوق، مقارنة بالعام الماضي.

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وأضاف لـ ((البورصة))، أنه يمكن تحسين خطة التصدير من خلال فهم الأسواق المستهدفة وأذواق المستهلكين والآليات المطلوبة لاختراقها مع التركيز على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة، وتطوير الشبكات التسويقية وبناء العلاقات التجارية الدولية، خاصة مع وجود فرص متاحة للشركات الناشئة لتحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن المجلس يحدد بناء على نوع المنتجات التي تنتجها الشركات الدول المستهدفة للتصدير، والتي تظهر فيها فرص نمو واعدة وتمتلك بنية تحتية جيدة وأنظمة لوجستية تسهل عملية التصدير وهناك العديد من الدول أبرزها دول أفريقيا وتعتبر ظهيرا استراتيجيا للقطاع، وأسواق أمريكا اللاتينية، والأسواق العربية والأوروبية.

وتستحوذ صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة على نحو 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، التي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وفقاً لأبوالمكارم.

وأشار أبوالمكارم، إلى أن الاستفادة من الفرص المتاحة يتطلب تذليل جميع العقبات التي قد تواجه النمو التصديرى ومن أهمها تدبير العملة وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية.

وأكد أن القطاع يستهدف دائمًا المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن التوجه نحو تنمية صادرات المنتجات الناتجة عن عملية التصنيع الأخضر.

وأوضح أن البعثات التجارية من أهم الأدوات المستخدمة لاستكشاف الأسواق والتواصل بشكل مباشر مع العملاء، والمجلس يستهدف تسيير عدد من البعثات الترويجية في خطته الذي استهلتها ببعثتين لدولتي كينيا وأوغندا خلال الفترة من 3 – 10 مارس الجارى.

ولفت إلى أن هناك العديد من المعارض المستهدف مشاركة شركات القطاع بها في دول السعودية والمغرب والإمارات وألمانيا خلال العام الجاري.

فيما يخص تأثير فرض ضريبة الكربون على صادرات القطاع، أوضح أبوالمكارم أن المجلس يعتمد على كيفية تنفيذها وعلى استجابة الشركات والصناعات لهذه التغييرات.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار العالمية للمواد الخام، وأسعار الطاقة، مما يؤثر على الأرباح، بجانب التحديات اللوجستية التى قد تواجه الشركات في الشحن والتوزيع.

وبلغ إجمالى استثمارات الصناعات الكيماوية البتروكيماوية نحو 34.85 مليار دولار، متمثلة فى استثمارات بقطاع الورق والكرتون بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما سجلت استثمارات المنظفات نحو 3.6 مليار دولار.

وسجلت استثمارات البويات نحو 7.75 مليار دولار، واستثمارات الكيماويات والأسمدة 10.5 مليار دولار، والبلاستيك والمطاط والبتروكيماويات نحو 8 مليارات دولار، وفقاً لغرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة.