مصلحة الضرائب: نستهدف دمج فترات الفحص الضريبى لكل أوعية الممول

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف مصلحة الضرائب المصرية دمج فترات الفحص الضريبى للمولين بحيث يتم فحص كل أوعية الممول فى نفس الفترة الضريبية بحسب ما قالته رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

يأتى ذلك فى إطار الانتقال الكلى للتحول الرقمى والذى بدأ منذ عام 2018، وذكرت عبدالعال أن المحاور التى تم العمل عليها فى الفترة الماضية، تمشل تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل الضريبى، من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

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أوضحت أن المصلحة قامت بميكنة إجراءات العمل من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة“كور تاكسيشن”، بالإضافة إلى محور دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة حتى يتم التعامل مع الممول من خلال ملف واحد، وبرقم تسجيل موحد، وكذلك محور تطوير العنصر البشرى بما يواكب التغيير والتطوير على كافة المحاور.

وقالت عبدالعال إن من أهم المشروعات الجارى العمل عليها مشروع الربط مع الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن المستهدف هو الربط مع 75 جهة بالدولة، وبالفعل تم بالمرحلة الأولى البدء بالتكامل مع 32 جهة منها التأمينات الاجتماعية، والسجل التجارى والجمارك، وجارى استكمال اجراءات التكامل مع باقى الجهات.

أضافت أن التكامل لن يعود بالنفع فقط على مصلحة الضرائب المصرية، ولكن سيدعم الجهات الآخرى مما يُسهم فى عمل حوكمة بشكل عام لكل الجهات كل فى نطاق اختصاصه.

وأضافت عبدالعال أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الإلكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى، وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأكدت عبد العال أن إستراتيجية المصلحة خلال الفترة القادمة هى التوسع الأفقى بضم الاقتصاد الموازى إلى المنظومة الرسمى، وهو من أهم الأهداف التى تسعى إليها لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.

ولفتت إلى أن الدراسات التى تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازى أشارت أنه يمثل ما بين 50% و60%،؜ وهى نسبة كبيرة جداً لا يمكن إغفالها أو التغاضى عنها.

أوضحت أنه باستكمال عمل المنظومات الإلكترونية ومراحل تطوير مصلحة الضرائب سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازى، لتحقيق التوسع أفقياً وليس رأسياً.

وقال كريم إمام رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، إن تجربة المصلحة نحو رقمنة الإجراءات الضريبية فى ظل الإمكانيات المتاحة تعتبر ناجحة.

أضاف أن التجربة المصرية تبعث رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبى بأن الدولة ماضية فى تحقيق اليقين الضريبى، حيث المساواة بين جميع الممولين أمام الإدارة الضريبية.

وأوضح أنه ضد الإعفاءات الضريبية، لأنها تمثل الميل عن اليقين الضريبى، وتشوه فى المنظومة الضريبية، كما أن الإعفاءات تمثل عبئا على الإدارة الضريبية فى إجراء التقييمات، وطالب بضرورة وضوح التفسيرات المصرية لقوانين الضرائب الدولية.