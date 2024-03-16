2.3 مليار جنيه التنازلات لدى صرافات الأهلى ومصر والقاهرة منذ التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) جمعت شركات الصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية فى مصر تنازلات عن العملة الأجنبية بقيمة 2.3 مليار جنيه منذ تعويم الجنيه.

ويأتى حجم التنازلات وسط مؤشرات أخرى على تحسن مستويات الثقة فى الجنيه المصرى وتراجع الطلب على الدولار ، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

موضوعاتحصيلة“مصر للصرافة” من تنازلات العملات الأجنبية تتجاوز 927 مليون جنيه سعر الدولار يتراجع تحت مستوى 48 جنيهًا فى“المركزى” مسح لـ”البورصة”: 10 بنوك تعدل حدود السحب الدولية خلال أسبوع

وقلص الجنيه المصرى خسائره من 38% عقب التعويم مباشرة إلى نحو 31.5% فى ختام تداولات الخميس الماضى، ليرتفع إلى 47.7 جنيه للدولار مقابل 49.5 جنيه فى أولى أيام التعويم.

واستحوذت شركة ((الأهلى للصرافة)) على النصيب الأكبر من التنازلات بنحو 1.287 مليار جنيه، وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة.

وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.

وأشار ((محيى الدين)) إلى أن الأسبوع الماضى شهد إقبالاً كبيراً من العملاء المتنازلين عن العملات الأجنبية.

ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وجذبت شركة ((مصر للصرافة)) نحو 927 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة.

وأوضح فوزى أن الدولار استحوذ على النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات بنسبة 65% من إجمالى العملات الأجنبية المُتنازل عنها، يليه اليورو ثم الريال السعودى، ومن ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى.

وبلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة لشركة“كايرو للصرافة”، التابعة لبنك القاهرة نحو 100 مليون جنيه، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للصرافة.

وتمتلك الشركة التابعة لبنك القاهرة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.