2.3 مليار جنيه التنازلات لدى صرافات الأهلى ومصر والقاهرة منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جمعت شركات الصرافة التابعة لأكبر 3 بنوك حكومية فى مصر تنازلات عن العملة الأجنبية بقيمة 2.3 مليار جنيه منذ تعويم الجنيه.
ويأتى حجم التنازلات وسط مؤشرات أخرى على تحسن مستويات الثقة فى الجنيه المصرى وتراجع الطلب على الدولار ، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
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وقلص الجنيه المصرى خسائره من 38% عقب التعويم مباشرة إلى نحو 31.5% فى ختام تداولات الخميس الماضى، ليرتفع إلى 47.7 جنيه للدولار مقابل 49.5 جنيه فى أولى أيام التعويم.
واستحوذت شركة ((الأهلى للصرافة)) على النصيب الأكبر من التنازلات بنحو 1.287 مليار جنيه، وفقاً لما قاله عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة.
وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.
وأشار ((محيى الدين)) إلى أن الأسبوع الماضى شهد إقبالاً كبيراً من العملاء المتنازلين عن العملات الأجنبية.
ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.
وجذبت شركة ((مصر للصرافة)) نحو 927 مليون جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة.
وأوضح فوزى أن الدولار استحوذ على النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات بنسبة 65% من إجمالى العملات الأجنبية المُتنازل عنها، يليه اليورو ثم الريال السعودى، ومن ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى.
وبلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية المختلفة لشركة“كايرو للصرافة”، التابعة لبنك القاهرة نحو 100 مليون جنيه، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو للصرافة.
وتمتلك الشركة التابعة لبنك القاهرة نحو 12 فرعاً على مستوى الجمهورية.
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