إيجل هيلز العقارية توقع اتفاقية تطوير مشروع عقاري في المجر

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة إيجل هيلز العقارية ومقرها أبوظبي، اتفاقية مع حكومة المجر، لتطوير مشروع عقاري ضخم في العاصمة بوادبست، بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دولار." />
السبت, مارس 16, 2024
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بورصة وشركات بنوك عقارات اقتصاد مصر أسواق استثمار وأعمال السيارات اتصالات وتكنولوجيا الطاقة اقتصاد أخضر النقل والملاحة اقتصاد عالمى المسؤولية المجتمعية مقالات الرأي منوعات مالتيميديا آخر الأخبار اقتصاد مصر “جولدمان ساكس”: الفجوة التمويلية لمصر فى 4 سنوات ستتحول إلى فائض 26.5 مليار دولار مصلحة الضرائب: نستهدف دمج فترات الفحص الضريبى لكل أوعية الممول الحكومة تتحمل تكلفة تأهيل العقارات المتضررة من حريق العمرانية وزيرة التضامن:“التكافل الاجتماعي” قدمت مساعدات بقيمة 32.5 مليون جنيه في عام بورصة وشركات بنوك استثمار وأعمال عقارات اقتصاد أخضر
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى إيجل هيلز العقارية توقع اتفاقية تطوير مشروع عقاري في المجر كتب : البورصة خاص السبت 16 مارس 2024
وقعت شركة إيجل هيلز العقارية ومقرها أبوظبي، اتفاقية مع حكومة المجر، لتطوير مشروع عقاري ضخم في العاصمة بوادبست، بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يضم المشروع أطول برج في أوربا بالإضافة لمركز تجاري ضخم.
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ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية المجري على هامش توقيع الاتفاقية، أن شركة إيجل هيلز ستتعاون مع الحكومة لتطوير محطة سكة حديدية مهجورة جزئياً في بودابست.
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