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أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



الطاقة



اقتصاد أخضر



النقل والملاحة



اقتصاد عالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأي



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

اقتصاد مصر “جولدمان ساكس”: الفجوة التمويلية لمصر فى 4 سنوات ستتحول إلى فائض 26.5 مليار دولار مصلحة الضرائب: نستهدف دمج فترات الفحص الضريبى لكل أوعية الممول الحكومة تتحمل تكلفة تأهيل العقارات المتضررة من حريق العمرانية وزيرة التضامن:“التكافل الاجتماعي” قدمت مساعدات بقيمة 32.5 مليون جنيه في عام

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MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة إيجل هيلز العقارية ومقرها أبوظبي، اتفاقية مع حكومة المجر، لتطوير مشروع عقاري ضخم في العاصمة بوادبست، بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دولار." /> السبت, مارس 16, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى إيجل هيلز العقارية توقع اتفاقية تطوير مشروع عقاري في المجر كتب : البورصة خاص السبت 16 مارس 2024





وقعت شركة إيجل هيلز العقارية ومقرها أبوظبي، اتفاقية مع حكومة المجر، لتطوير مشروع عقاري ضخم في العاصمة بوادبست، بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

ومن المقرر أن يضم المشروع أطول برج في أوربا بالإضافة لمركز تجاري ضخم.

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ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية المجري على هامش توقيع الاتفاقية، أن شركة إيجل هيلز ستتعاون مع الحكومة لتطوير محطة سكة حديدية مهجورة جزئياً في بودابست.