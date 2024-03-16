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إيجل هيلز العقارية توقع اتفاقية تطوير مشروع عقاري في المجر

3/16/2024 2:31:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة إيجل هيلز العقارية ومقرها أبوظبي، اتفاقية مع حكومة المجر، لتطوير مشروع عقاري ضخم في العاصمة بوادبست، بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دولار." /> السبت, مارس 16, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى إيجل هيلز العقارية توقع اتفاقية تطوير مشروع عقاري في المجر كتب : البورصة خاص السبت 16 مارس 2024

وقعت شركة إيجل هيلز العقارية ومقرها أبوظبي، اتفاقية مع حكومة المجر، لتطوير مشروع عقاري ضخم في العاصمة بوادبست، بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

ومن المقرر أن يضم المشروع أطول برج في أوربا بالإضافة لمركز تجاري ضخم.

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ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية المجري على هامش توقيع الاتفاقية، أن شركة إيجل هيلز ستتعاون مع الحكومة لتطوير محطة سكة حديدية مهجورة جزئياً في بودابست.

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