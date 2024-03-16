Saturday, 16 March 2024 10:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تلجأ لـأفريقيا للحصول على خام الحديد

3/16/2024 2:31:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت صحيفة“سوث تشينا مورننج بوست” الصينية بأن الصين تخطط لكسر اعتمادها على أستراليا والبرازيل في الحصول على خام الحديد والتوجه إلى أفريقيا بدلا منهما.

وذكرت الصحيفة الصينية أن الصين تعتبر سيراليون جزء من طموحاتها الكبيرة لكسر اعتمادها على أستراليا والبرازيل للحصول على خام الحديد.

موضوعات متعلقة نهاية لعبة البترول ربما تكون مضطربة للغاية “العُمانية للغاز المسال” تسعى لإنتاج الميثان الاصطناعي لتقليل انبعاثات الكربون إيجل هيلز العقارية توقع اتفاقية تطوير مشروع عقاري في المجر

ويأتي أكثر من 80 في المائة من خام الحديد الصيني من أستراليا والبرازيل، ولكن بكين تريد تجنب أيه مخاطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيراليون إلى جانب دول أخرى بما في ذلك غينيا وليبيريا والكاميرون والكونغو-برازافيل، هم المفتاح لتحقيق ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المقاطعة الشمالية من سيراليون، يجري بناء مصنع لمعالجة خام الحديد بطاقة 12 مليون طن – بتكلفة 230 مليون دولار أمريكي – في منجم خام الحديد تونكوليلي بواسطة مجموعة ليون روك ميتال، وهي شركة تابعة لشركة التعدين والمعادن الصينية تشاينا كينغو. ويمتلك المنجم ما يقدر بنحو 13.7 مليار طن من خام الحديد.

ومن ناحية أخرى، في غينيا المجاورة، وبعد 27 عاماً من البدايات الخاطئة، يسير المستثمرون الصينيون مع شركة التعدين البريطانية الأسترالية العملاقة ريو تينتو على الطريق الصحيح لشحن أول شحنة لهم من منجم سيماندو لخام الحديد العام المقبل.

ويعد منجم سيماندو هو أكبر احتياطي غير مستغل معروف في العالم من خام الحديد عالي الجودة.

يأتي ذلك بعد أن صوت برلمان غينيا، المجلس الوطني الانتقالي، على الموافقة على القوانين التي صدقت على الصفقة البالغة قيمتها 20 مليار دولار والتي ستشهد، بالإضافة إلى استخراج خام الحديد، تطوير السكك الحديدية والميناء. كما وافقت الكيانات الصينية المملوكة للدولة، بما في ذلك مجموعة باوو لصناعة الصلب، على الاستثمار في المشروع الضخم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 120 مليون طن.

وتستثمر الشركات الصينية أيضًا في مشروع مبالام-نبيبة، الذي سيعمل على تطوير رواسب واسعة النطاق من خام الحديد التي تمتد عبر الكاميرون والكونغو-برازافيل المجاورة في وسط غرب إفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، في الجزائر، يستثمر مجموعة من الشركات الصينية في منجم خام الحديد جارا جبيلت الواقع في ولاية تندوف غرب الجزائر، بينما في ليبيريا، شحنت شركة باوو أول شحنة من الحديد من مشروعها الرائد بومي في ديسمبر.

وآشارت الصحيفة إلى أن تلك ما هي سوى بعض من مشاريع التعدين في أفريقيا التي يقول المراقبون إنها تشكل جزءا من“خطة الأساس” لخام الحديد في الصين، والتي تهدف إلى معالجة نقاط الضعف في اعتمادها على أستراليا والبرازيل للحصول على هذا المورد.

وقالت ليز جاو، كبيرة محللي خام الحديد في مجموعةCRU لاستشارات السلع، إن استثمارات الصين في إفريقيا تهدف إلى تنويع موردي خام الحديد. وأضافت أن خام الحديد من أستراليا والبرازيل يمثل نحو 80 بالمئة من صادرات خام الحديد العالمية المنقولة بحرا.

وأضافت:“إن الاستثمار الضخم في الخارج هو جزء من هدف الصين الذي تسعى إليه منذ فترة طويلة لتعزيز مكانتها في تجارة خام الحديد العالمية من خلال الحصول على حصة ملكية أكبر في إمدادات خام الحديد في الخارج. وفي الوقت الحاضر، نقدر أن هناك ملكية صينية لنحو 5 في المائة من إمدادات خام الحديد العالمية”.

المصدر:

MENAFN16032024000202011048ID1107985472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث