الأسهم تتطلع لقوى شرائية تدعم موجة الصعود

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: تراجع أحجام التداولات يعكس قلق المتعاملين من حدة التراجعات
ذكر متعاملون فى البورصة المصرية، أن دخول المزيد من السيولة وزيادة الشراء بالأسهم، بالتزامن مع عودة أحجام التداول لما كانت عليه فى الأسابيع الماضية، تحديدًا بأسهم المؤشر الرئيسى للبورصة، ستؤدى إلى تجنب مخاطر الدخول فى الموجات التصحيحية، مع تفاؤل حذر من إغلاقات جلسة نهاية الأسبوع، والتى عكست بوادر ظهور قوى شرائية بالفعل فى أغلب الأسهم التى وصلت لمستويات الدعم.
استحوذت تعاملات المصريين على 78.9% من إجمالى التداولات على الأسهم المقيدة، بينما حاز الأجانب نسبة 13.2% والعرب 7.9% بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 275.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 419 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.05% إلى مستوى 31316 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.7%إلى مستوى 6884 نقطة.
أشار باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن السوق يترقب حركة القوى الشرائية، وقدرتها على استكمال دفع عمليات الصعود واستهداف مستوى 37500 نقطة، موضحًا أن الاستمرار أدنى المستويات الحالية، سيؤدى إلى عملية تصحيح قوية وخاصة بالأسهم صاحبة الأوزان النسبية الكبيرة فى المؤشر الرئيسى.
لفت إلى أن المؤشر السبعينى شهد عمليات تصحيح قوية خلال الجلسات السابقة، ناصحًا المستثمرين أن يتوخوا الحذر خلال الفترة الحالية، وأن يستغلوا صعود بعض الأسهم فى القيام بعمليات جنى أرباح، مع التقليل من الشراء بالهامش، والذى يمثل مخاطر شديدة حاليًا.
شهدت البورصة المصرية، تداولات بقيمة نحو 30.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، عبر تداول 3.8 مليار سهم، بتنفيذ 746.6 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 35.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 4.8 مليار ورقة منفذة على 866 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 2.8% إلى 2.06 تريليون جنيه.
وسجل مؤشر EGX 30 capped انخفاضا بنحو 1.51% إلى مستوى 38215 نقطة، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.97% إلى مستوى 9873 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 0.47% إلى مستوى 6174 نقطة.
قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية”، إن جلسة نهاية الأسبوع الماضى كشفت عن ملامح إيجابية لأداء المؤشر الثلاثينى مقارنة بالأيام السابقة لها، إذ استطاع المؤشر أن يتخطى حاجز 30 ألف نقطة، وبدأت القوى الشرائية فى الظهور، إلا أن أحجام التداول الصغيرة نسيبا توحى ببعض القلق من قبل المستثمرين.
وتابع أن أحجام التداول اليومية التى شهدها الأسبوع الماضى عند متوسط 4 مليارات جنيه، تشير إلى عدم وضوح الرؤية، وتخوف المستثمرين من الهبوط الشديد الذى حدث للسوق، مشيرًا إلى أنه إذا شهدت السوق زيادة بأحجام التداول خلال الجلسات المقبلة فستكون دلالة على اتجاهها نحو الصعود إلى قمم جديدة.
وأشار إلى أن المؤشر السبعينى شهد تحسنا ملحوظًا مع نهاية الأسبوع المنقضى، وموضحا أنه إذا تخطى مستوى 7100 نقطة، وسيستهدف من بعدها مستويات عند 7560 نقطة، و7650 نقطة، وصولا إلى آخر قمة تاريخية استطاع تحقيقها.
ومثلت تعاملات المصريين 89.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام، بينما سجل الأجانب 4.4% والعرب 6.4%، وحقق الأجانب صافى شراء بنحو 2.78 مليار جنيه وسجل العرب صافى بيع بنحو 690.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
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