الأسهم تتطلع لقوى شرائية تدعم موجة الصعود

ذكر متعاملون فى البورصة المصرية، أن دخول المزيد من السيولة وزيادة الشراء بالأسهم، بالتزامن مع عودة أحجام التداول لما كانت عليه فى الأسابيع الماضية، تحديدًا بأسهم المؤشر الرئيسى للبورصة، ستؤدى إلى تجنب مخاطر الدخول فى الموجات التصحيحية، مع تفاؤل حذر من إغلاقات جلسة نهاية الأسبوع، والتى عكست بوادر ظهور قوى شرائية بالفعل فى أغلب الأسهم التى وصلت لمستويات الدعم.

استحوذت تعاملات المصريين على 78.9% من إجمالى التداولات على الأسهم المقيدة، بينما حاز الأجانب نسبة 13.2% والعرب 7.9% بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 275.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 419 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.05% إلى مستوى 31316 نقطة فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.7%إلى مستوى 6884 نقطة.

أشار باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن السوق يترقب حركة القوى الشرائية، وقدرتها على استكمال دفع عمليات الصعود واستهداف مستوى 37500 نقطة، موضحًا أن الاستمرار أدنى المستويات الحالية، سيؤدى إلى عملية تصحيح قوية وخاصة بالأسهم صاحبة الأوزان النسبية الكبيرة فى المؤشر الرئيسى.

لفت إلى أن المؤشر السبعينى شهد عمليات تصحيح قوية خلال الجلسات السابقة، ناصحًا المستثمرين أن يتوخوا الحذر خلال الفترة الحالية، وأن يستغلوا صعود بعض الأسهم فى القيام بعمليات جنى أرباح، مع التقليل من الشراء بالهامش، والذى يمثل مخاطر شديدة حاليًا.

شهدت البورصة المصرية، تداولات بقيمة نحو 30.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، عبر تداول 3.8 مليار سهم، بتنفيذ 746.6 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 35.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 4.8 مليار ورقة منفذة على 866 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 2.8% إلى 2.06 تريليون جنيه.

وسجل مؤشر EGX 30 capped انخفاضا بنحو 1.51% إلى مستوى 38215 نقطة، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 3.97% إلى مستوى 9873 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 0.47% إلى مستوى 6174 نقطة.

قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية”، إن جلسة نهاية الأسبوع الماضى كشفت عن ملامح إيجابية لأداء المؤشر الثلاثينى مقارنة بالأيام السابقة لها، إذ استطاع المؤشر أن يتخطى حاجز 30 ألف نقطة، وبدأت القوى الشرائية فى الظهور، إلا أن أحجام التداول الصغيرة نسيبا توحى ببعض القلق من قبل المستثمرين.

وتابع أن أحجام التداول اليومية التى شهدها الأسبوع الماضى عند متوسط 4 مليارات جنيه، تشير إلى عدم وضوح الرؤية، وتخوف المستثمرين من الهبوط الشديد الذى حدث للسوق، مشيرًا إلى أنه إذا شهدت السوق زيادة بأحجام التداول خلال الجلسات المقبلة فستكون دلالة على اتجاهها نحو الصعود إلى قمم جديدة.

وأشار إلى أن المؤشر السبعينى شهد تحسنا ملحوظًا مع نهاية الأسبوع المنقضى، وموضحا أنه إذا تخطى مستوى 7100 نقطة، وسيستهدف من بعدها مستويات عند 7560 نقطة، و7650 نقطة، وصولا إلى آخر قمة تاريخية استطاع تحقيقها.

ومثلت تعاملات المصريين 89.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام، بينما سجل الأجانب 4.4% والعرب 6.4%، وحقق الأجانب صافى شراء بنحو 2.78 مليار جنيه وسجل العرب صافى بيع بنحو 690.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.