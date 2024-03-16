%30 نموًا مستهدفًا فى صادرات العربية العالمية لمنتجات الحبوب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف الشركة العربية العالمية لمنتجات الحبوب زيادة صادراتها خلال العام الحالى بنسبة 30%، بدعم من استقرار سعر الصرف، وزيادة الطلب الخارجى.
قال وائل فارس، المدير المالى للشركة، إن“العربية العالمية لمنتجات الحبوب” تُصدر 60% من إنتاجها، وإن صادراتها من الدقيق توجهها لدول أفريقية وخاصة السودان.
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ونوه إلى أن هجمات البحر الأحمر أدت لزيادة تكلفة التصدير وإطالة الدورة التصديرية إلى 45 يومًا مقارنة مع 7 أيام قبل ذلك.
أوضح أن الشركة لديها مطحنين لإنتاج الدقيق الفاخر بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن شهريًا، ولديها 5 صوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 120 ألف طن.
أضاف فارس، أن أسعار القمح سجلت تراجعًا خلال الشهر الجارى لتصل إلى 14 الف جنيه مقابل 18 ألف جنيه للطن، وتراجعت أسعار الدقيق إلى 18.5 ألف جنيه مقابل 22 ألف جنيه للطن.
وتوقع المزيد من التراجع خلال الشهر المقبل، خاصة أن معظم التجار تُسعر السلع حاليًا على سعر التدبير السابق من السوق السوداء، والذى تجاوز 70 جنيهًا، قبل أن يقرر البنك المركزى تحرير سعر الصرف والذى أدى لتراجع الجنيه فى التعاملات الرسمية ليستقر قرب مستوى 47.7 جنيه نهاية الأسبوع الماضى.
أشار إلى أن توافر المعروض من خامات الأعلاف مثل الذرة الصفراء ساهم فى خفض أسعار النخالة من 12 ألف جنيه للطن إلى 10.5 ألف جنيه حاليًا.
أضاف أن استقرار سعر الدولار فى الوقت الحالى سيدعم زيادة الطلب الخارجى على الدقيق مقارنة بفترة تذبذب السعر ما سيضاعف إنتاج النخالة، وزيادة المعروض منها.
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