%30 نموًا مستهدفًا فى صادرات العربية العالمية لمنتجات الحبوب

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الشركة العربية العالمية لمنتجات الحبوب زيادة صادراتها خلال العام الحالى بنسبة 30%، بدعم من استقرار سعر الصرف، وزيادة الطلب الخارجى.

قال وائل فارس، المدير المالى للشركة، إن“العربية العالمية لمنتجات الحبوب” تُصدر 60% من إنتاجها، وإن صادراتها من الدقيق توجهها لدول أفريقية وخاصة السودان.

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ونوه إلى أن هجمات البحر الأحمر أدت لزيادة تكلفة التصدير وإطالة الدورة التصديرية إلى 45 يومًا مقارنة مع 7 أيام قبل ذلك.

أوضح أن الشركة لديها مطحنين لإنتاج الدقيق الفاخر بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن شهريًا، ولديها 5 صوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 120 ألف طن.

أضاف فارس، أن أسعار القمح سجلت تراجعًا خلال الشهر الجارى لتصل إلى 14 الف جنيه مقابل 18 ألف جنيه للطن، وتراجعت أسعار الدقيق إلى 18.5 ألف جنيه مقابل 22 ألف جنيه للطن.

وتوقع المزيد من التراجع خلال الشهر المقبل، خاصة أن معظم التجار تُسعر السلع حاليًا على سعر التدبير السابق من السوق السوداء، والذى تجاوز 70 جنيهًا، قبل أن يقرر البنك المركزى تحرير سعر الصرف والذى أدى لتراجع الجنيه فى التعاملات الرسمية ليستقر قرب مستوى 47.7 جنيه نهاية الأسبوع الماضى.

أشار إلى أن توافر المعروض من خامات الأعلاف مثل الذرة الصفراء ساهم فى خفض أسعار النخالة من 12 ألف جنيه للطن إلى 10.5 ألف جنيه حاليًا.

أضاف أن استقرار سعر الدولار فى الوقت الحالى سيدعم زيادة الطلب الخارجى على الدقيق مقارنة بفترة تذبذب السعر ما سيضاعف إنتاج النخالة، وزيادة المعروض منها.