أسوان: انتهاء تنفيذ 7 مشروعات بقرى نصر النوبة بتكلفة 423.6 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ أسوان أشرف عطية أنه جرى الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى في قرى مركز ومدينة نصر النوبة، بتكلفة إجمالية 423.6 مليون جنيه من إجمالي 14 مشروعا تابعا لصندوق“تحيا مصر”، فضلاً عن مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي (2023 / 2024).

وقال محافظ أسوان – في بيان اليوم – إن المشروعات تضم: مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، وتطوير وإستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة، وتوريد تجهيزات لـ 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة، واستكمال مباني ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى بنصر النوبة.

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واضاف أن المشروعات تشمل أيضا، توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، وإنشاء محطة مياه الشرب سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة لخدمة 4 قرى مجاورة، وإنشاء شبكات الإنحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة.

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