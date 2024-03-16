أسوان: انتهاء تنفيذ 7 مشروعات بقرى نصر النوبة بتكلفة 423.6 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ أسوان أشرف عطية أنه جرى الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى في قرى مركز ومدينة نصر النوبة، بتكلفة إجمالية 423.6 مليون جنيه من إجمالي 14 مشروعا تابعا لصندوق“تحيا مصر”، فضلاً عن مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي (2023 / 2024).
وقال محافظ أسوان – في بيان اليوم – إن المشروعات تضم: مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، وتطوير وإستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة، وتوريد تجهيزات لـ 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة، واستكمال مباني ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى بنصر النوبة.
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واضاف أن المشروعات تشمل أيضا، توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، وإنشاء محطة مياه الشرب سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة لخدمة 4 قرى مجاورة، وإنشاء شبكات الإنحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107985469
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