فيتش سوليوشنز: 7.9% نموًا متوقعًا لقطاع الإنشاءات خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت“فيتش سوليوشنز” إحدى شركات مجموعة“فيتش” للتصنيف الائتمانى نمو صناعة الإنشاءات 7.5% على أساس سنوى خلال العام المالى الحالى على أن يتسارع 7.9% العام المالى المقبل.

وقالت إنه رغم أن النمو يُعد تسارع مقارنة بمعدل 4.2% فى العام المالى الماضى، لكنه أدنى من المستوى التاريخى لنمو القطاع عند 9.9% فى الفترة بين 2015 و2019، وتوقعت انخفاض الإنفاق الحكومى على البنية التحتية فى المدى القريب والمتوسط.

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وقالت إنه فى الأمد القريب، سوف يحد التضخم المرتفع من نمو المباني السكنية وغير السكنية، لأنه يقوض القوة الشرائية للأسر، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة ستضغط على القدرة على الوصول إلى التمويل.

ونوهت أن المشروعات الضخمة فى البنية التحتية ستقدم دعم لصناعة الإنشاءات مثل خط السكة الحديد السريع العين السخنة – مرسى مطروح.

ولفتت إلى أنه على المدى المتوسط فإن سياسة الخصخصة ستقود لزيادة مساحة القطاع الخاص فى المشاركة فى البنية التحتية ويدعم نمو القطاع.

وقالت إن التحسن المرتبط بتحسن بيئة التشغيل فى القطاع سيجلب عملة أجنبية واستثمارات محلية، فى ظل أن آفاق امتلاك القطاع الخاص لملكية منشآت رئيسية فى صناعة الإنشاءات يعزز الشفافية ويقلص البيروقراطية.

وقالت إن الخلافات مع إثيوبيا بشأن سد النضخة، يسلط الضوء على حاجة مصر للاستثمار فى البنية التحتية للمياه على المدى المتوسط، مع مخاوف مصر أن يؤثر السد على حصة مصر من المياه بما ينعكس على الإنتاج الزراعى.

وقالت إن رؤيتها المستقبلية للبنية التحتية للنقل متفائلة، بدعم من الاستثمار فى الموانئ والسكك الحديدية.

وذكرت أنه مع سعى مصر لأن تصبح مركز لإعادة الشحن فإنها ستتوسع فى الاستثمارات فى البنية التحتية للموانئ.