نهاية لعبة البترول ربما تكون مضطربة للغاية

لعقود، كانت أكبر المخاوف المتعلقة بالبترول تتركز على إمداداته.

فقد تعلم العالم الدرس لأول مرة قبل نصف قرن، عندما حظرت الدول العربية الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول ((أوبك ))، التصدير إلى الولايات المتحدة والداعمين الأخرين لإسرائيل أثناء الصراع العربى الإسرائيلى.

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وربما تعتقد اليوم، أنَّ العلاقة بين الطاقة والجغرافيا السياسية قد انقطعت لحسن الحظ، فقد ظلت أسواق البترول هادئة إلى حد كبير، حتى مع نشوب الحرب من جديد فى الشرق الأوسط وغزو روسيا لأوكرانيا الذى جعلها منبوذة فى الغرب.

لكن فى الواقع، ثمة مرحلة جديدة بدأت، إذ سيكون الطلب على البترول، وليس العرض، هو المؤثر الرئيس على أسواق الطاقة، وهذا التحول سيجلب معه عواقب جيوسياسية حادة.

تصمم الحكومات فى كل مكان سياسات تهدف إلى الحد من الطلب على البترول وتعزيز مصادر الطاقة البديلة، فى إطار سعيها لمكافحة التغيرات المناخية، إذ أصبحت تقنيات مثل تلك المستخدمة فى السيارات الكهربائية أرخص وأكثر تقدماً.

ويشير تقرير مجلة ((ذا إيكونوميست)) البريطانية، إلى أن الذروة المقبلة للطلب العالمى على البترول والانخفاض اللاحق لها سيحددان الأسعار والإنتاج على مدى العقود المقبلة.

وعلى العكس من ذلك، فإن هذا التحول سيمنح بعض المنتجين قوة سوقية أكبر، إذ توجد أكبر احتياطيات البترول وأقلها انبعاثاً للكربون وأرخصها على الإطلاق فى المملكة العربية السعودية وجيرانها المباشرين فى منظمة أوبك بالخليج العربى. ومع انكماش سوق البترول، فإن حصتها من الإنتاج سترتفع.

واعتماداً على وتيرة تحول الطاقة، يمكن لهذا التجمع أو ((الكارتل)) أن يحظى بحصة سوقية تبلغ نصف أو حتى ثلثى الإنتاج العالمى بحلول 2050، وفقاً لشركة البترول البريطانية ((بى بي))، مقارنة بأقل من 40% اليوم.

أصبحت دول منها الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالفعل، موطناً لبعض أكبر صناديق الثروة السيادية فى العالم. فهى تنشط بشكل كبير فى استثمار رؤوس الأموال وتأثيرها فى منطقة الجوار وما حولها، ولا شك أن أكوام رؤوس أموالها، ورغبتها فى إبراز قوتها فى الخارج، ستزداد حدة.

فى الوقت نفسه، ستتخلف القوى البترولية الأخرى عن الركب. فاليوم تضخ شركات البترول الوطنية فى عشرات الدول بأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، بترولاً أعلى تكلفة وأكثر انبعاثاً للكربون مقارنة بالبترول الموجود فى الخليج.

وتشير أحد المقاييس إلى أنه قد يتضح أن نحو 1.2 تريليون دولار من استثمارات شركات البترول الوطنية المخطط لها فى العقد المقبل، والتى تبلغ 1.8 تريليون دولار، غير مربحة إذا أوفت الدول بتعهداتها الرسمية بتحقيق الحياد الكربونى بحلول 2050.

وتأتى شركات ((إن إن بى سي)) النيجيرية و((بيميكس)) المكسيكية و((برتامينا)) الإندونيسية، ضمن الشركات الأكثر عُرضة لخطر التعثر فى الأصول التى تعانى من خفض لقيمتها أو شطب غير متوقع.

وفى ظل اعتماد حكومات العديد من الدول المنتجة للبترول فى الغالب على عائدات السلع الأساسية بشكل غير مبرر، فإن فشل بعض شركات البترول الوطنية قد يؤدى إلى أزمات الديون والإفلاس وعقد من التنمية الضائعة. وهذا من شأنه أن يكون صورة طبق الأصل لأزمات الديون التى اجتاحت أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات، بعد أن أدى ارتفاع أسعار البترول إلى اتساع العجز التجارى للدول المستوردة وشل قدرتها على سداد ديونها.

يعتبر تسريع التحول فى مجال الطاقة أمراً ضرورياً لمعالجة تغير المناخ. لكن كلما كان التحول أسرع، أصبح تركيز قوة السوق أسوأ، وتعاظمت الصدمة التى يتعرض لها المنتجون ذوو التكلفة العالية.

وفى غضون ذلك، يمكن لآليات التكيف، مثل احتياطيات البترول الاستراتيجية للحكومات، أن تساعد فى الحد من التقلبات التى يتعرض لها مستهلكو البترول.

ولا بد من توسيع قاعدة هذه الدول لتشمل الدول النامية الكبرى فى آسيا وأفريقيا، والتى ستتجاوز الصين قريباً لتصبح أكبر المساهمين فى نمو الطلب على البترول.

وتعمل وكالة الطاقة الدولية، وهى الهيئة الرسمية التى أنشئت فى أعقاب الصدمة البترولية الأولى، على تنسيق المخزونات الاستراتيجية التى تحتفظ بها الاقتصادات المتقدمة، ويجب تعزيز مفاوضاتها الجديدة مع الهند لتشمل اقتصادات ناشئة كبرى أخرى أيضاً.

فى الوقت نفسه، بالنسبة للمنتجين غير المحظوظين، يجب أن تكون الأولوية هى التنويع بينما تظل أسعار البترول مرتفعة نسبياً والطلب قوياً.

فهناك عدد قليل منها، بدءاً من شركة ((إيكوبترول)) الكولومبية إلى ((بتروناس)) الماليزية، تنفق بالفعل حصة كبيرة من ميزانياتها الرأسمالية على التكنولوجيات منخفضة الكربون، مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والتقاط وحتجاز الكربون، التى يمكن أن توفر وسيلة للتحوط ضد انهيار البترول.

ومع ذلك، تخصص شركات البترول الوطنية بالكاد 5% فى المتوسط من إنفاقها الرأسمالى للتنويع، بينما تنفق شركات البترول الكبرى فى الغرب 15%.

علاوة على ذلك، يتعين على الحكومات أن تسعى إلى ضمان قدرة الاقتصادات على التنويع بعيداً عن البترول، من خلال وضع قواعد تُسهل الأعمال التجارية والاستثمار فى مجالات مثل البنية التحتية والتعليم، للسماح للمؤسسات الخاصة بالازدهار.

وحتى مع ذلك، فإن بعض البلدان قد تحتاج فى النهاية إلى عمليات إنقاذ، ما يضع المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف تحت ضغوط إضافية.

يذكر أيضاً أن الصدمات البترولية التى قادها العرض خلال نصف القرن الماضى كانت مصدراً متكرراً للاضطرابات الجيوسياسية.

وحال عدم التعامل مع المرحلة الانتقالية المستقبلية بمزيد من البصيرة، فإن نصف القرن المقبل لن يكون أقل توتراً.