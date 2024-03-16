جولدمان ساكس: الفجوة التمويلية لمصر فى 4 سنوات ستتحول إلى فائض 26.5 مليار دولار

عدل بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس توقعاته لحجم الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبى من عجز 13 مليار دولار إلى فائض 26.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال إن استثمار دولة الإمارات فى مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالى لمصر، والذى أعقبه بعد فترة وجيزة تعويم الجنيه المصرى وتوقيع اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولى للحصول على تسهيلات تمويلية ممتدة، قد أدى إلى تغيير كبير فى توقعات التمويل.

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ويقيس البنك الاحتياجات التمويلية من خلال عجز الحساب الجارى بالإضافة إلى سداد الديون الخارجية المتوسطة وطويلة الأجل.

يأتى توقع الفائض رغم أن البنك بات يتوقع اتساع عجز الحساب الجارى ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلى بحلول 2027 مقارنة مع 1.5% فى توقعاته السابقة، و1.7% فى 2023.

وقال البنك إن اتساع عجز الحساب الجارى مدفوع بزيادة العجز التجارى، فرغم أن خفض قيمة العملة كان يفترض أن يزيد القدرة التنافسية للشركات المصرية، لكن التسعير فى العامين الماضيين كان على سعر العملة فى السوق الموازى والذى كان الدولار فيه أعلى من السعر الحالى.

وتوقع أن يستمر الجنيه فى تعزيز قوته فى الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية.

أضاف أنه على الجانب الآخر فإن زيادة توافر العملات الأجنبية سيخفف القيود على نمو الواردات.

كما أن زيادة الاستثمار الأجنبى، خاصة فى قطاع العقارات يؤدى إلى تعزيز الطلب المحلى على المدى المتوسط.

وتوقع نموًا قويًا فى الصادرات، مع تحسن إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمكونات المستوردة، ولكن هذا لن يعوض نمو الواردات إلا جزئيًا نظرًا لصغر حجم الصادرات.

وقدر البنك أن عجز الميزان التجارى سيصل إلى 40.1 مليار دولار فى 2024 مقارنة مع 31.4 مليار دولار فى 2023.

وتوقع تعافى تحويلات المصريين بالخارجى لتصل إلى ما يقل قليلًا عن 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، بما يعوض الكثير من اتساع العجز التجاري.

وقدر“جولدمان ساكس” أن البنوك ستنفق نحو 7 مليارات دولار من العملات الأجنبية لتلبية الطلب المُعلق خلال العام الحالى.

وقال البنك إن صفقة رأس الحكمة تسهم فى جذب تدفقات استثمار أجنبى مباشر بقيمة 24 مليار دولار بخلاف 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية أخرى متوقعة فى 2024.

ورجح دخول استثمارات خليجية جديدة، لكن قد يتم تمويلها من مصادر داخلية أى من خلال الودائع لدى البنك المركزى، ولن تجلب تدفقات إضافية إلى البلاد.

وتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبى إلى حوالى 61 مليار دولار بنهاية العام الحالى، وأن تحول دول الخليج 10 مليارات دولار أخرى من ودائعها لاستثمارات بما يرفع صافى الاحتياطيات الأجنبية بعد خصم الديون قصيرة لأجل.

وقال إنه بداية من العام المقبل فإن الاستقرار الاقتصادى، وخفوت المخاوف المتعلقة بالعملة والاستثمارات المتوقعة فى رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، سيؤدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر من 9 مليارات دولار إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2027.

ورجح البنك أن تسجل استثمارات المحافظ المالية 15 مليارا صافى تدفق العام الحالى، مقارنة بترجيحه فى وقت سابق ارتفاع متواضع فقط.

وتوقع أن تعود مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية العام المقبل، على أن يكون هناك إصدار سنوى يبلغ مليارى دولار.

وعلى صعيد التدفقات للخارج توقع أن يتم إغلاق عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 18 مليار دولار، ما يؤدى للوصول لوضع التوازن بنهاية العام.