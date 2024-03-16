هل تستطيع قناة السويس تقليل خسائرها جراء أزمة البحر الأحمر؟

أعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، مطلع الشهر الجارى، خلال مؤتمر مارلوج، انخفاض إيرادات رسوم العبور من قناة السويس بنحو 50.7% منذ بداية 2024 حتى 26 فبراير الماضي، متوقعًا انخفاض الحصيلة العامة لرسوم القناة لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال العام الحالى بدلًا 10.249 مليار دولار بالعام 2023 فى حال استمرار أزمة البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب.

استطلعت“البورصة” آراء عدد من الخبراء فى المجال الملاحي، لمعرفة أبرز الإجراءات التى ينبغى اتباعها فى الوقت الراهن لتقليل من حجم الخسائر الناتجة عن هذه الأزمة وانخفاض إيرادات القناة.

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قال الدكتور محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات والمستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، إنه يجب إعادة تنظيم أوضاع القناة بما يتناسب مع مستقبل الملاحة فى الفترات القادمة، إذ ينبغى إحصاء السفن المترددة عليها خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة وتقديم حوافز جديد لها، بالإضافة إلى إبرام عقود طويلة الأمد مع الخطوط الملاحية، تلزمهُا بعدد محدد لعبور القناة مع تقديم حوافز (على سبيل المثال إلزام الخط الملاحى بحد أدنى لعبور سفنه بالقناة 100 مرة فى العام، فى المقابل تُقدم له الهيئة تخفيضات خاصة وحوافز).

ويرى كامل، أن القناة لها الحق فى اتخاذ خطوة رفع رسومها استثنائيا لتعويض الخسائر التى تكبدتها طوال الأزمة الراهنة، فى ظل أنها تُقدم خدمة ليستلها منافس، ولكن ينبغى رفع رسوم العبور بالقناة بناءً على أسس علمية ومعايير مدروسة، مطالبًا“بضرورة إعادة النظر فى تسعير الخدمات لقناة السويس والموانئ المصرية، إذ أنها تُعانى من تشوهات تسعيرية” على حد قوله.

وأوضح، أن الطلب على النقل هو طلب مشتق على الطلب من التجارة الخارجية، وكلما زاد الطلب على التجارة الخارجية كلما زاد عدد السفن المارة بالقناة مما يُزيد من حجم إيرادات القناة، وأن الأحداث الحالية خارجة عن سيطرة إدارة القناة.

طالب بضرورة تحسين الخدمات المقدمة من قبل الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة فى مجالات إصلاح السفن وصيانتها، على غرار ما حدث مع المحطات الجديدة متعددة الأغراض“تحيا مصر”، والتى تتولى إدارة تشغيلها شركات عالمية، مؤكدًا أن تلك الخطوة تُسهم فى إدخال بيئة تكنولوجية حديثة غير متوفرة فى القطاع الملاحى فى مصر.

وتابع، أن تلك الخطوة سوف تجذب عملاء جدد بجانب عملاء الشركة الأجنبية نفسها، لافتًا إلى أن مصر غير مشهورة بخدمات إصلاح السفن وصيانتها بخلاف الكوريين أو الهولنديين أو دولة السويد، لذلك عليها اتخاذ خطوة الشراكة مع شركات عالمية، مما يُسهم فى نمو حجم أعمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وبالتالى ينعكس إيجابيًا على إيرادات قناة السويس وعلى النقد الأجنبي.

وأفاد، أن هناك خدمات أخرى عوائدها تفوق خدمة مرور السفن مثل، تزويد السفن بالوقود أثناء الإبحار، وخدمات إصلاح الحاويات وصيانتها، وخدمات تغليف البضائع داخل السفن، مؤكدًا على ضرورة إعادة تقييم تسعير قناة السويس بالإضافة إلى إعادة تقييم الخدمات المقدمة فى الشركات الهيئة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع متطلبات وأحجام السفن التى تعبر قناة السويس.

ولفت إلى، أن أطوال الأحواض الموجودة فى الترسانات المصرية وأعماقها لا تتناسب مع السفن التى تعبر القناة، فضلًا عن أن مهارات العناصر البشرية العاملة فى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس لا تتناسب مع المهارات المطلوبة لإصلاح وصيانة السفن فى الوقت الراهن.

وقال الدكتور محمد على خبير اللوجستيات ومستشار وزير النقل سابقًا ومؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن هناك بعض الإجراءات التى علينا اتباعها لتقليل حجم الخسائر التى تعرضت لها القناة جراء أزمة منطقة جنوب البحر الأحمر منها فتح خطوط اتصال مع الحوثيين لعدم استهداف السفن التى لا علاقة لها بإسرائيل.

وأضاف، أنه من الضرورى فى الوقت الراهن تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة، لإنهاء الأزمة الراهنة بمنطقة البحر الأحمر، والتى سببت فى تغيير مسار رحلات السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار إلى أن انخفاض إيرادات قناة السويس فى الوقت الراهن يرجع إلى سبب خارجى وأزمة ملاحية عالمية وليس مشكلة فى القناة، مؤكدًا على ضرورة استغلال الوقت الراهن والعمل على رفع كفاءة الممر الملاحى سواء فى البنية التكنولوجية أو المعلوماتية، بالإضافة إلى إجراء عمليات إصلاح وصيانة داخل القناة، وتدريب الكوادر البشرية، لتعزيز قوة التنافسية للقناة أمام الطرق البديلة والمنافسة.

وطالب خبير اللوجستيات ومستشار وزير النقل الأسبق، أن تستغل الهيئة الوقت الراهن للعمل على تحول قناة السويس إلى ممر ملاحى ذكي، فى ظل اتجاه المجتمع اللوجستى فى الوقت الراهن نحو السفن والموانئ الذكية.

ويرى الدكتور أحمد سالم صابر، خبير فى النقل الدولى واستشارى فى سلاسل الإمداد، هناك خطوتين علينا اتباعهما لتقليل حجم الخسائر، الأول إعطاء فترة سماح طويلة للخطوط الملاحية لسداد رسوم الهيئة، والثانى تقليل رسوم العبور وذلك لفترة مؤقتة، لتشجع السفن على العبور من خلال القناة.

وأوضح، أن التوترات الحالية فى منطقة البحر الأحمر سببت مشكلتين، الأولى طول الفترة الزمنية لرحلة الشحن بسبب لجوء السفن إلى تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من طريق قناة السويس خوفًا من هجوم الحوثيين على السفن المارة بمنطقة جنوب البحر الأحمر، والمشكلة الثانية ارتفاع تكلفة نوالين الشحن للسفن المارة عبر قناة السويس بسبب فرض الخطوط الملاحية رسوم تأمين مخاطر تتراوح ما بين 1500 دولار و2000 دولار مما سبب ارتفاع تكلفة البضائع بصورة كبيرة.

وقال، أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل البحرى ودراسات الجدوى، إن قناة السويس حققت إيرادات جيدة منذ شهر يونيو حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، إلا أنها تأثرت بشدة بعد أزمة منطقة البحر الأحمر إذ تُقدر حجم الخسائر منذ شهر ديسمبر الماضى حتى مطلع مارس بنحو مليار دولار تقريبا.

وتوقع، أن تصل إيرادات قناة السويس حتى نهاية العام المالى الجارى ما بين 6.8 مليار دولار و7.2 مليار دولار بنسبة انخفاض عن العام الماضى تُقدر بـ 30%.

وأضاف الشامى، أنه قبل حدوث أزمة البحر الأحمر، كان من المتوقع أن تحقق قناة السويس حجم إيرادات خلال العام الحالى يصل إلى نحو 11.7 مليار دولار، موضحًا أنه من الصعب التنبؤ بإيرادات قناة السويس فى حال عدم وقف الحرب فى غزة واستمرار تعطل الإبحار بسلامة عند باب المندب.



