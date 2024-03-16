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تظاهرات في عواصم ومدن عالمية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا

3/16/2024 2:28:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) عواصم /PNN /شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشارك الآلاف في تظاهرات خرجت في العاصمة البريطانية لندن وعدة مدن بريطانية، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة آرهوس ومدينة كولدنغ في الدنمارك، والعاصمة التونسية، ومدينة ميلانو الإيطالية، وهلسنبوري السويدية، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينتي فرايبورغ وأولم في ألمانيا، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي، وللمطالبة بوقف إطلاق نار فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال.


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