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KIB يطلق الملتقى العقاري الأول ويستعرض أحدث الحلول العقارية التقليدية والرقمية

3/16/2024 2:07:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن انعقاد الملتقى العقاري الأول بنجاح مؤخرا، وذلك في فندق فورسيزونز الكويت، بحضور واسع لرجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار في القطاع العقاري. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من خبرة البنك التي تتجاوز 50 عاما منذ تأسيسه كبنك الكويت العقاري، وتأكيدا على اهتمامه باستعراض أحدث الحلول العقارية التقليدية والرقمية، على حد سواء، في ظل الاهتمام المتزايد بمواكبة التطورات والابتكارات في هذا المجال الحيوي وتماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام للإدارة العقارية في KIB، جاسم العبدالهادي: إن هذه الخطوة المتقدمة والنجاح الذي حققه الملتقى العقاري الأول لبنك الكويت الدولي يرسخ التزامنا باستراتيجيتنا الشاملة والرامية إلى تلبية احتياجات سوق العقارات وتطلعات العملاء فيه. ونحن لا ندخر جهدا في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتكون قيمة مضافة للعملاء، ما يعكس رؤيتنا بعيدة المدى في الحفاظ على موقعنا المتقدم في المنافسة على مواكبة التطورات والاستجابة السريعة لتغيرات السوق بشكل مستمر وفعال، لافتا إلى أن هذا الحدث كان فرصة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين العقاريين، والتعرف إلى أحدث التطورات والابتكارات في مجال العقارات.
من جانبه، قال مدير قسم الاستشارات العقارية ومدير قسم تطوير المنتجات والدعم - الإدارة العقارية في KIB، م.فهد الصالح: لقد استعرضنا خلال هذا الملتقى المهم كافة التفاصيل المتعلقة بمنصة KIB Aqari الرقمية المبتكرة والمدعومة بخدمة طلب التقييم العقاري الأولى من نوعها في الكويت، والتي تعتبر كذلك نقلة فريدة في عالم المنتجات العقارية الرقمية، وتندرج في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير منتجاته الرقمية باستمرار من أجل ضمان السهولة والمرونة للعملاء من أصحاب العقارات عند إنجاز عمليات مختلفة تشمل البيع والشراء والتأجير، إضافة إلى خدمة تحصيل الإيجارات التلقائي الأولى من نوعها في الكويت.
وسلط KIB الضوء في الملتقى على كافة المستجدات المرتبطة بالخدمات المصرفية الخاصة المقدمة لأصحاب العقارات، مثل التمويل العقاري، إدارة أملاك الغير وخدمات الاستثمارات العقارية، حيث يوفر فريقا من الخبراء المتخصصين في مجال العقارات لمساعدة العملاء في اتخاذ القرارات الصائبة التي تضمن تحقيقهم أعلى عائد ممكن من استثماراتهم العقارية.

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