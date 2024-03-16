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الكويتية للاستثمارتنظم دورتها الرمضانية الثالثة لـ البادل

3/16/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن جهودها الشاملة لدعم وريادة المسؤولية الاجتماعية، تنظم الشركة الكويتية للاستثمار دورة البادل الرمضانية الثالثة، وذلك بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار.
وفي هذا الخصوص، كشف ضابط أول العلاقات العامة والإعلام في «الكويتية للاستثمار» مجرن اللوغاني أنه من المقرر أن تبدأ دورة الشركة الرمضانية الثالثة لـ «البادل» من 18 إلى 20 مارس الجاري وذلك في ملاعب «المساحة» في الشويخ الصناعية من الساعة 9 مساء حتى 12 منتصف الليل بمشاركة 34 فريقا تضم 68 لاعبا.
ولفت اللوغاني إلى أن ما يميز هذه الدورة أنه تم خلالها السماح لجميع اللاعبين المحترفين من موظفي القطاع الخاص بالمشاركة لمحاولة لإثراء تجربة الفرق المشاركة والحضور.
وبين أن تنظيم «الكويتية للاستثمار» لدورة البادل الرمضانية الثالثة يهدف إلى تعزيز العلاقات بين جميع موظفي القطاع الخاص من جميع القطاعات المختلفة، والتي تشمل قطاعات النفط والاستثمار والبنوك والتعليم والاتصالات والقطاع الطبي وشركات الأثاث والاكاديميات الرياضية.
وأكد أن «الكويتية للاستثمار» تواصل دعم الأنشطة والفعاليات التوعوية والرياضية والتعليمية والاجتماعية المختلفة ضمن إستراتيجية أوسع للشركة لتفعيل المسؤولية الاجتماعية والتي تنفذها في مجالات الخدمة المجتمعية ونشر الثقافة الاستثمارية والرياضية، إضافة إلى مساعيها الرامية إلى دعم تمكين الشباب والمرأة.
وأشار اللوغاني إلى المبادرات الرياضية تشكل حجر زاوية في إستراتيجية «الكويتية للاستثمار» للمسؤولية الاجتماعية، من خلال توفيرها الإرشاد، والفعاليات النوعية، وصولا لخلق مجتمع أكثر شمولا، موضحا أن برامج «الكويتية للاستثمار» في هذا الاتجاه شهدت زخما متزايدا انطلاقا من التزام الشركة القوي والراسخ تجاه المجتمع وموظفيها وتطلعها الدائم إلى دعمهما بشكل مستمر.

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