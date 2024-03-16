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Stc ترعى بطولة القبس الرمضانية للبادل للعام الثالث

3/16/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن رعايتها الرئيسية لبطولة القبس الرمضانية الثالثة للبادل والتي ستقام في دسمان على ملاعب اليوسفي. ويأتي دور شركة stc في رعاية البطولة في أعقاب شراكتها الاستراتيجية مع «القبس»، والتي بدأت قبل انطلاق البطولة الأولى قبل 3 سنوات.
وتأتي رعاية البطولة كمبادرة إضافية ضمن حملة stc الرمضانية 2024 تحت شعار «بالخير نروح أبعد» التي تندرج في إطار برنامجنا الشامل والمتكامل للمسؤولية الاجتماعية، وكانت بطولة «القبس للبادل» قد بدأت يوم 14 مارس، على أن تقام النهائيات يوم 22 مارس على ملاعب اليوسفي لكرة القدم في دسمان.
وستشمل البطولة هذا العام فئات مختلفة، مما يتيح للأطفال والكبار من كل الأعمار المشاركة في البطولة والتي تحظى بمتابعة واسعة، حيث ستكون هناك 7 فئات مشاركة في بطولة القبس للبادل الرمضانية الأكبر والأكثر متعة في الكويت.
وأشارت stc إلى أن إغلاق باب التسجيل لبطولة القبس الرمضانية للبادل في وقت قياسي يعكس الإقبال الكبير من قبل الرياضيين والشباب الكويتي على المشاركة والمنافسة في مثل هذه المسابقات. وطوال البطولة بأكملها، ستقدم «القبس» تقارير عن الأحداث في ملعب البادل من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها أثناء التفاعل مع اللاعبين والمشجعين.
وفي هذا الصدد، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: «سعداء بالتعاون مع «القبس» للمرة الثالثة على التوالي والمشاركة كراع رئيسي لبطولة القبس الرمضانية للبادل لعام 2024 والتي أصبحت من اكبر البطولات في الكويت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعكس مشاركتنا في هذه المبادرة مدى دعم stc للرياضة بشكل عام ضمن ركائزنا الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية والتي دأبنا على تعزيزها من خلال مساهمتها في فعاليات متنوعة، لما للرياضة من دور في تعزيز أسلوب حياة صحي ودور مهم في تشجع الرياضيين الشباب».

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