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المير الابتكار ركيزة أساسية لخطط القطرية المستقبلية

3/16/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن استراتيجيته الجديدة للناقلة القطرية والتي تشمل العديد من التطورات الجديدة والمحورية بما يتماشى مع رؤيته للخطوط الجوية القطرية والتي تم تصميمها بهدف تعزيز العمليات التشغيلية للناقلة القطرية ومجموعة أعمالها المتميزة. كما ركز م.المير على أن الابتكار سيكون الركيزة الأساسية للخطط المستقبلية الخاصة بالناقلة القطرية، وأن الأشهر المقبلة تحمل في طياتها كشف النقاب عن المنتجات الجديدة، حيث تستعد الناقلة الوطنية لدولة قطر لإطلاقها ومنها مقصورات جديدة للدرجة الأولى على بعض طائرات أسطولها الحديث.
وفي المقابلة الحصرية الأولى له منذ تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في نوفمبر 2023 والتي أجراها مع شبكة CNBC يوم الخميس الماضي، وصف المير الفترة المقبلة بـ «الحقبة الجديدة للخطوط الجوية القطرية».
كما أوضح م.المير في المقابلة التي تطرقت إلى الاستراتيجيات الإيجابية للمجموعة بشكل عام، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تعمل على تطوير مقصورة جديدة للدرجة الأولى والارتقاء بتجربة السفر الاستثنائية التي تشتهر بها.
وأضاف قائلا: أردنا أن نطور تجربة السفر على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. فلا أحد يستطيع منافستنا عندما يتعلق الأمر بتصميم مقصورات الدرجة الأولى الاستثنائية، والتي ستجمع هذه المرة ما بين تجربة الطيران التجاري وتجربة الطيران على متن طائرات رجال الأعمال الخاصة. لقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن منتجاتنا الحديثة، حيث تم إنجار ما بين 70 و 80% من المشروع، ولم يتبق علينا سوى وضع اللمسات الأخيرة.
وبناء على تقييمنا لمتطلبات السفر، ارتأينا تطوير وتقديم مقصورة جديدة على الدرجة الأولى تتفرد بها الخطوط الجوية القطرية، وذلك نظرا لازدياد الطلب عليها، وكلنا ثقة بأنها ستكون قمة في الفخامة والرفاهية التي لا تضاهى.
وكشف المير عن إعادة الخطوط الجوية القطرية لتصميم أجنحة كيوسويت الاستثنائية، والتي من المقرر أن يتم كشف النقاب عنها لأول مرة في معرض فارنبرة الدولي للطيران في شهر يوليو لعام 2024.

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